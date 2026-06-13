Viajar en familia: La tendencia que gana terreno para celebrar el Día del Padre

Por revistaeyn.com
Durante años, los regalos tradicionales han marcado la celebración del Día del Padre. Sin embargo, cada vez más familias optan por compartir experiencias y crear recuerdos juntos, una tendencia que cobra fuerza en Centroamérica y que encuentra en los viajes una de sus mejores expresiones.
Según Autobuses Cristóbal Colón, el Día del Padre representa una oportunidad ideal para que las familias de la región exploren nuevos destinos, fortalezcan sus vínculos y disfruten de momentos especiales más allá de los obsequios materiales.
La compañía destaca que durante marzo de 2026 transportó a más de 14,700 pasajeros en sus rutas nacionales e internacionales dentro de la región del Triángulo Norte de Centroamérica, una cifra que refleja el creciente interés por los viajes terrestres como alternativa para descubrir destinos cercanos y accesibles.
“Estas cifras reflejan la confianza de nuestros clientes, quienes eligen viajar con nosotros por contar con autobuses modernos, conductores profesionales y estándares internacionales de calidad y comodidad del viaje”, aseguró Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de MOBILITY ADO.
Para la empresa, la fecha representa una ocasión perfecta para transformar el tradicional regalo en una experiencia compartida. La propuesta se centra en que las familias aprovechen el fin de semana para recorrer ciudades cercanas y disfrutar actividades culturales, gastronómicas y recreativas.
“Más que dar un regalo material, regalar experiencias y momentos compartidos pueden significar mucho más para los padres de familia. En Cristóbal Colón, nos comprometemos a ofrecer un servicio que va más allá del transporte: buscamos crear experiencias que permitan crear recuerdos duraderos, manteniendo la comodidad y seguridad que caracterizan nuestros viajes”, señaló Valdez.
Entre los destinos sugeridos para celebrar a los padres destacan Quetzaltenango, en Guatemala, reconocida por sus paisajes montañosos, riqueza cultural y tradiciones; Tapachula, en el sur de México, donde convergen la naturaleza, la gastronomía y las oportunidades de compras; y San Salvador, una ciudad que combina opciones culturales, espacios gastronómicos y una creciente oferta de entretenimiento.
De acuerdo con el ejecutivo, cada uno de estos lugares ofrece experiencias distintas para distintos tipos de viajeros. “Ya sea la tradición de Quetzaltenango, el encanto de Tapachula o la modernidad de San Salvador, queremos que cada viaje sea un motivo de celebración. Sabemos que papá merece lo mejor, y eso es exactamente lo que entregamos”, afirmó.
La recomendación cobra aún más relevancia en un año marcado por la intensa actividad futbolística internacional. Los destinos propuestos cuentan con restaurantes, plazas y espacios públicos donde las familias pueden reunirse para disfrutar los partidos, compartir la emoción del deporte y convertir el viaje en una experiencia memorable.
“En el Día del Padre, invitamos a las familias a convertir el viaje en parte de la celebración”, concluyó Valdez.