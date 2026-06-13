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Viajar en familia: La tendencia que gana terreno para celebrar el Día del Padre

Según Autobuses Cristóbal Colón, el Día del Padre representa una oportunidad ideal para que las familias de la región exploren nuevos destinos, fortalezcan sus vínculos y disfruten de momentos especiales más allá de los obsequios materiales.

Por revistaeyn.com Durante años, los regalos tradicionales han marcado la celebración del Día del Padre. Sin embargo, cada vez más familias optan por compartir experiencias y crear recuerdos juntos, una tendencia que cobra fuerza en Centroamérica y que encuentra en los viajes una de sus mejores expresiones. Según Autobuses Cristóbal Colón, el Día del Padre representa una oportunidad ideal para que las familias de la región exploren nuevos destinos, fortalezcan sus vínculos y disfruten de momentos especiales más allá de los obsequios materiales.

La compañía destaca que durante marzo de 2026 transportó a más de 14,700 pasajeros en sus rutas nacionales e internacionales dentro de la región del Triángulo Norte de Centroamérica, una cifra que refleja el creciente interés por los viajes terrestres como alternativa para descubrir destinos cercanos y accesibles. “Estas cifras reflejan la confianza de nuestros clientes, quienes eligen viajar con nosotros por contar con autobuses modernos, conductores profesionales y estándares internacionales de calidad y comodidad del viaje”, aseguró Josef Valdez, gerente comercial para Centroamérica de MOBILITY ADO. Para la empresa, la fecha representa una ocasión perfecta para transformar el tradicional regalo en una experiencia compartida. La propuesta se centra en que las familias aprovechen el fin de semana para recorrer ciudades cercanas y disfrutar actividades culturales, gastronómicas y recreativas. “Más que dar un regalo material, regalar experiencias y momentos compartidos pueden significar mucho más para los padres de familia. En Cristóbal Colón, nos comprometemos a ofrecer un servicio que va más allá del transporte: buscamos crear experiencias que permitan crear recuerdos duraderos, manteniendo la comodidad y seguridad que caracterizan nuestros viajes”, señaló Valdez.