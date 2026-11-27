Por revistaeyn.com
Un diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón puede abrir nuevas posibilidades de tratamiento para los pacientes, incluso cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas.
En El Salvador, donde entre un 85 % y un 90 % de los casos se diagnostican en estadios localmente avanzados o metastásicos, Roche destaca la importancia de fortalecer la detección oportuna con el fin de que cada paciente pueda recibir el tratamiento a tiempo.
De acuerdo con las estimaciones de GLOBOCAN, el cáncer de pulmón ocupa el octavo lugar en incidencia y el sexto en mortalidad en El Salvador. La tasa de incidencia estandarizada por edad se sitúa alrededor de 5,5 casos nuevos por cada 100 000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad estandarizada ronda los 5 fallecimientos por cada 100 000 habitantes, manteniendo una elevada letalidad, superior al 85 %.
Si bien El Salvador mantiene una de las prevalencias de tabaquismo activo más bajas de América Latina, respaldada por la Ley para el Control del Tabaco, el número absoluto de diagnósticos y muertes por cáncer de pulmón ha ido en aumento progresivo debido al envejecimiento demográfico y a la transición epidemiológica.
En este contexto, promover una mayor conciencia sobre las señales de alerta cobra especial relevancia. La tos crónica o persistente, que puede acompañarse de sangre, es uno de los principales síntomas de la enfermedad.
También pueden presentarse falta de aire, dolor torácico y pérdida de peso, manifestaciones que pueden confundirse con otras afecciones respiratorias. Reconocer estas señales y buscar atención médica permite avanzar hacia una identificación más oportuna de la enfermedad.
Actualmente, apenas entre un 10 % y un 15 % de los pacientes en El Salvador son detectados en estadios tempranos. Por ello, fortalecer el diagnóstico oportuno representa una oportunidad para ampliar las alternativas de tratamiento, tanto para quienes pueden optar por opciones con intención curativa como para aquellos que presentan enfermedad avanzada.
“En el cáncer de pulmón, el diagnóstico oportuno es clave para ofrecer mejores alternativas de tratamiento. Hoy sabemos que no todos los pacientes presentan las mismas características de la enfermedad y que, gracias a los avances en investigación, terapias dirigidas e inmunoterapia, existen distintas opciones para responder a sus necesidades”, explicó Maritza Campos, Gerente Médico de Roche para Caribe, Centroamérica y Venezuela.
El cáncer de pulmón no es una enfermedad única. Existen dos tipos principales: el cáncer de pulmón de células no pequeñas y el cáncer de pulmón de células pequeñas, los cuales se diferencian por las características de las células que conforman el tumor y por su comportamiento clínico.
Mientras el cáncer de pulmón de células pequeñas suele presentar un comportamiento más agresivo, con metástasis tempranas y un pronóstico más reservado, el cáncer de pulmón de células no pequeñas puede avanzar de manera más lenta y presentar posibilidades de cura cuando se diagnostica en etapas tempranas.
Esta diversidad resalta la importancia de comprender las características de cada caso para identificar las alternativas terapéuticas disponibles y responder a las necesidades particulares de los pacientes.