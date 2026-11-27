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Fortalecer el diagnóstico oportuno representa una oportunidad para ampliar las alternativas de tratamiento, tanto para quienes pueden optar por opciones con intención curativa como para aquellos que presentan enfermedad avanzada.

Por revistaeyn.com Un diagnóstico oportuno de cáncer de pulmón puede abrir nuevas posibilidades de tratamiento para los pacientes, incluso cuando la enfermedad se encuentra en etapas avanzadas. En El Salvador, donde entre un 85 % y un 90 % de los casos se diagnostican en estadios localmente avanzados o metastásicos, Roche destaca la importancia de fortalecer la detección oportuna con el fin de que cada paciente pueda recibir el tratamiento a tiempo.

De acuerdo con las estimaciones de GLOBOCAN, el cáncer de pulmón ocupa el octavo lugar en incidencia y el sexto en mortalidad en El Salvador. La tasa de incidencia estandarizada por edad se sitúa alrededor de 5,5 casos nuevos por cada 100 000 habitantes, mientras que la tasa de mortalidad estandarizada ronda los 5 fallecimientos por cada 100 000 habitantes, manteniendo una elevada letalidad, superior al 85 %. Si bien El Salvador mantiene una de las prevalencias de tabaquismo activo más bajas de América Latina, respaldada por la Ley para el Control del Tabaco, el número absoluto de diagnósticos y muertes por cáncer de pulmón ha ido en aumento progresivo debido al envejecimiento demográfico y a la transición epidemiológica. En este contexto, promover una mayor conciencia sobre las señales de alerta cobra especial relevancia. La tos crónica o persistente, que puede acompañarse de sangre, es uno de los principales síntomas de la enfermedad. También pueden presentarse falta de aire, dolor torácico y pérdida de peso, manifestaciones que pueden confundirse con otras afecciones respiratorias. Reconocer estas señales y buscar atención médica permite avanzar hacia una identificación más oportuna de la enfermedad.