El inventor de la WWW defendió prohibir las redes sociales a los menores de 16 años

En este sentido, Berners-Lee advirtió de los "algoritmos adictivos" de algunas redes sociales, como TikTok, en una conferencia en el Talent Arena, el salón simultáneo al Congreso Mundial de Móviles de Barcelona (MWC, siglas en inglés) para profesionales digitales.

El inventor de la World Wide Web (WWW), el británico Tim Berners-Lee, defendió prohibir las redes sociales a los menores de 16 años, en línea con las medidas adoptadas en Australia.

Aunque dijo que se siente satisfecho de la mayor parte de la evolución de la web, reconoció que hay algunas partes que le "decepcionan", en alusión a las redes que usan "algoritmos adictivos".

"Hay redes sociales que han entrenado la inteligencia artificial dentro de sus sistemas para optimizarlos y mantener a la gente en su plataforma. Estas partes de la web son un problema", indicó.

Pidió a los desarrolladores de redes sociales "no diseñarlas como TikTok", sino como plataformas menos adictivas, como Pinterest.

Así, vio con buenos ojos las políticas aplicadas en Australia, que el pasado diciembre se convirtió en uno de los países con la legislación más punitiva y amplia contra el uso de redes por parte de menores de 16 años, con una fórmula que incluye multas a tecnológicas y que ha supuesto, casi dos meses después, el bloqueo de millones de cuentas.

"Estuve en Australia y fue interesante hablar con los niños, sus ideas sobre la prohibición eran bastante matizadas. No se oponían en absoluto. Creo que algunos de ellos descubrieron que tener un mundo en el que realmente podían jugar con sus amigos y sin teléfonos era bastante gratificante", remarcó.