Por revistaeyn.com
La identidad es la base de la confianza en nuestro mundo digital. Es la forma en que los bancos, los gobiernos y los propietarios de sitios web verifican quién dices ser.
A medida que las leyes se endurecen en todo el mundo y el fraude aumenta, es cada vez más probable que se pida proporcionar los documentos para demostrar la identidad.
ESET Latinoamérica advierte sobre los posibles riesgos de seguridad a la que puede estar expuesta la información y comparte consejos para minimizar los riesgos al compartir estos datos.
En mayo de 2026, un sitio de terceros UK Visa Portal expuso al menos 100.000 pasaportes y selfies. “Una vez que se entregan los datos a un tercero, en teoría podrían verse comprometidos por un actor de amenazas o quedar expuestos al público de forma accidental debido a una negligencia”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica.
ESET Latinoamérica comparte algunas medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de filtración:
· Primero, verificar que el documento solicitado sea realmente necesario. Puede haber otras formas de autenticar una identidad y también podría existir la posibilidad de compartir solo parte de la información contenida en el documento.
· También se debe comprobar que el sitio o portal al que se va a subir la información sea seguro y que el dominio sea correcto, por si se ha sido redirigido a un sitio de phishing que imita al legítimo. Siempre que sea posible, utilizar el sitio oficial en lugar de un intermediario.
· Nunca enviar información sensible por correo electrónico o aplicaciones de mensajería. Para mayor tranquilidad, considerar leer detenidamente la política de privacidad para comprobar durante cuánto tiempo se almacenará la información de identificación personal y cuál es el procedimiento para solicitar su eliminación.
A medida que las regulaciones se vuelven más estrictas y surgen nuevas normas, la verificación de edad para acceder a contenido para adultos, redes sociales y otros sitios web se está extendiendo cada vez más. Sin embargo, muchos usuarios están comprensiblemente preocupados por entregar su información de identificación personal a un proveedor externo de verificación.
Los documentos de identidad y las selfies que se debe compartir con estos proveedores los convierten en objetivos atractivos para los ciberdelincuentes. Los datos biométricos, como los escaneos faciales, son especialmente delicados porque, a diferencia de un número de pasaporte, no es información que se pueda reemplazar fácilmente.
Por la misma razón, podría haber incomodidad al utilizar servicios como Tinder Face Check. Aunque la empresa afirma que elimina las selfies en video "rápidamente" después de la evaluación, conserva un "mapa y plantilla faciales numérica" durante toda la existencia de la cuenta. Además, mantiene dos "imágenes de auditoría" durante 90 días después del cierre de la cuenta. También comparte esta información con terceros.
Si se tiene dudas sobre si compartir información de identificación personal con un proveedor de verificación de edad, desde ESET aconsejan investigar primero la reputación de la empresa, comprender qué datos recopila y durante cuánto tiempo los conserva, y averiguar si comparte esa información con terceros. También conviene saber si se puede demostrar la edad sin necesidad de compartir información de identificación personal.
“No todos los sitios web que solicitan información de identificación personal tienen buenas intenciones. Algunos están diseñados deliberadamente para parecerse a sitios legítimos y recopilar datos personales y financieros para utilizarlos en fraudes posteriores. Se puede llegar a ellos al hacer clic en un enlace de phishing o en un enlace malicioso dentro de los resultados de búsqueda. Por eso, se recomienda verificar siempre el dominio del sitio que se visita antes de compartir cualquier información y utilizar una solución de seguridad web de un proveedor confiable para bloquear el acceso a sitios sospechosos”, agrega Micucci de ESET.
¿Qué se debe hacer si un documento de identidad estuvo involucrado en una filtración?
No entrar en pánico si se recibe una notificación de filtración de datos. Confirmar qué información fue comprometida, cambiar cualquier contraseña que se haya compartido y activar la autenticación en dos factores. Si se filtraron datos financieros, contactar al banco o a la entidad emisora de la tarjeta para bloquear temporalmente la cuenta y reemplazar cualquier tarjeta comprometida.
Además, monitorear cualquier actividad sospechosa. Solicitar la actualización o reemplazo del documento afectado y mantente alerta ante comunicaciones sospechosas.