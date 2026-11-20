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A medida que las leyes se endurecen en todo el mundo y el fraude aumenta, es cada vez más probable que se pida proporcionar los documentos para demostrar la identidad.

Por revistaeyn.com La identidad es la base de la confianza en nuestro mundo digital. Es la forma en que los bancos, los gobiernos y los propietarios de sitios web verifican quién dices ser. A medida que las leyes se endurecen en todo el mundo y el fraude aumenta, es cada vez más probable que se pida proporcionar los documentos para demostrar la identidad.

ESET Latinoamérica advierte sobre los posibles riesgos de seguridad a la que puede estar expuesta la información y comparte consejos para minimizar los riesgos al compartir estos datos. En mayo de 2026, un sitio de terceros UK Visa Portal expuso al menos 100.000 pasaportes y selfies. “Una vez que se entregan los datos a un tercero, en teoría podrían verse comprometidos por un actor de amenazas o quedar expuestos al público de forma accidental debido a una negligencia”, comenta Mario Micucci, investigador de seguridad informática de ESET Latinoamérica. ESET Latinoamérica comparte algunas medidas que se pueden tomar para reducir el riesgo de filtración: · Primero, verificar que el documento solicitado sea realmente necesario. Puede haber otras formas de autenticar una identidad y también podría existir la posibilidad de compartir solo parte de la información contenida en el documento. · También se debe comprobar que el sitio o portal al que se va a subir la información sea seguro y que el dominio sea correcto, por si se ha sido redirigido a un sitio de phishing que imita al legítimo. Siempre que sea posible, utilizar el sitio oficial en lugar de un intermediario.