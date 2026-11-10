Estudiantes costarricenses ganan competencia con aplicación para personas sordas

Tecnología & Cultura Digital

La competencia AASCA Entrepreneurship Competition promueve el desarrollo de habilidades de liderazgo, pensamiento crítico, resolución de problemas, comunicación y gestión de recursos, con el propósito de que los estudiantes aprendan a convertir ideas en iniciativas sostenibles con potencial para generar un impacto positivo en sus comunidades.

Por revistaeyn.com Estudiantes de Costa Rica obtuvieron el primer y el tercer lugar en la cuarta edición de la AASCA Entrepreneurship Competition, una competencia centroamericana que reunió a diez equipos para presentar propuestas de emprendimiento orientadas a resolver problemas sociales y ambientales. El primer lugar correspondió al proyecto SoundBridge, una aplicación diseñada para ofrecer a las personas sordas una forma alternativa de elegir y experimentar la música.

“Logramos, mediante un software, dividir la música en sus componentes como la melodía, los ritmos, los instrumentos, los bajos y efectos como las distorsiones, que son transformados en vibraciones transmitidas mediante un guante a los nervios de los dedos que son muy sensibles y eso les permite disfrutar de la música”, explicó Emma Dojc, estudiante del Colegio Lincoln. El segundo lugar lo obtuvo REVOLT, de la Escuela Internacional Sampedrana, de Honduras. El proyecto propone recolectar baterías usadas de vehículos para entregarlas a una empresa recicladora, con el propósito de contribuir al manejo adecuado de residuos que contienen plomo, ácido sulfúrico y otros metales pesados. El tercer lugar fue también para Lincoln School con el proyecto Golden Hive, una iniciativa que plantea aprovechar terrenos sin uso dentro del colegio para desarrollar un proyecto de apicultura. La propuesta contempla comercializar productos naturales derivados de la apicultura y, al mismo tiempo, brindar a los estudiantes experiencia práctica en emprendimiento, administración y mercadeo. Este equipo está conformado por Elena Madrigal, Juliana Morera, Samantha Murray y Victoria Garita.