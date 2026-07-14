Estudio: Demencia crece en la población latina y baja en países más ricos

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La investigación asocia esta tendencia negativa con el incremento de la obesidad y la falta de control sobre enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la región.

Por Agencia EFE La proporción de adultos que vive con demencia ha aumentado sustancialmente en varias regiones de América Latina y en el Caribe durante las últimas décadas, una tendencia opuesta a la disminución de esta enfermedad que se registra en muchos países ricos. Lo ha comprobado un equipo de investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis y la Universidad de Newcastle en el Reino Unido, que han estudiado datos de casi 17.000 adultos de 65 años o más en Cuba, República Dominicana, México, Perú y Puerto Rico, recopilados primero a principios de la década de 2000 y luego unos 20 años después; publican los resultados de su trabajo en la revista Jama Neurology.

Durante ese período, la prevalencia de la demencia en México, Perú y Puerto Rico aumentó significativamente, pasando de aproximadamente uno de cada 10 adultos mayores a casi uno de cada seis, y las tasas de demencia se mantuvieron estables en Cuba y República Dominicana. La investigación asocia esta tendencia negativa con el incremento de la obesidad y la falta de control sobre enfermedades metabólicas y cardiovasculares en la región, y apunta que la estabilidad observada en Cuba ofrece una esperanza, porque sugiere que la prevención es posible mediante mejores hábitos de vida. En algunos países de altos ingresos, incluido Estados Unidos, la prevalencia de la demencia -el porcentaje de adultos mayores que viven con esta enfermedad neurodegenerativa- se ha mantenido estable o incluso ha disminuido en las últimas décadas, debido probablemente a las mejoras en el acceso a la educación y a estilos de vida más saludables, lo que conlleva un mejor control de la presión arterial y una mejor salud cardíaca y metabólica. Para tratar la casi total ausencia de evidencia sobre las tendencias de la demencia en América Latina, los investigadores recurrieron al Grupo de Investigación sobre Demencia 10/66, una iniciativa multinacional creada a principios de la década de 2000 para recopilar datos poblacionales sobre demencia en países de ingresos bajos y medios, incluyendo cinco sitios en América Latina y el Caribe.