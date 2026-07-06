Nace el primer cerdo clonado para trasplantes de Latinoamérica

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Según destacó la UBA en un comunicado, se trata de un "hito histórico" al gestar un clon porcino con tres modificaciones genéticas adaptadas para burlar las defensas humanas, un paso crucial para el trasplante de órganos.

Por Agencia EFE Científicos de Argentina lograron el nacimiento de un cerdo genéticamente modificado con vistas a que sus órganos puedan ser trasplantados a humanos, informaron fuentes académicas. Se trata del primer cerdo clonado de Latinoamérica y el tercer caso documentado del mundo, después de Estados Unidos y China.

El avance es fruto de un consorcio científico conformado por la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) de Argentina. Según destacó la UBA en un comunicado, se trata de un "hito histórico" al gestar un clon porcino con tres modificaciones genéticas adaptadas para burlar las defensas humanas, un paso crucial para el trasplante de órganos. La etapa de clonación molecular y edición de los embriones se llevó adelante en laboratorios de la UNSAM. Allí los científicos lograron un clon generado a partir de células modificadas en las que desactivaron los tres genes responsables de desencadenar la respuesta inmune agresiva que termina destruyendo al órgano cuando es rechazado al ser trasplantado a un cuerpo humano. El equipo de la Facultad de Veterinaria de la UBA se encargó de llevar a ese clon desde la inseminación hasta el nacimiento en abril pasado de un primer lechón.