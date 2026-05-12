Familiar de víctima de un tiroteo masivo demanda a OpenAI por 'asesorar' a tirador

Tecnología & Cultura Digital

La demanda fue presentada en un tribunal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, y alegó que el autor del tiroteo empleó ChatGPT como un "asistente" para obtener consejos que le permitieran maximizar el daño, seleccionar objetivos dentro del campus y evadir la seguridad.

Por Agencia EFE La viuda de uno de los dos fallecidos en un tiroteo masivo en la Universidad Estatal de Florida (FSU) demandó a OpenAI al sostener que su plataforma de inteligencia artificial, ChatGPT, ayudó a planificar el ataque, que se saldó con otros seis heridos hace un año. La demanda fue presentada en un tribunal de Florida, en el sureste de Estados Unidos, y alegó que el autor del tiroteo empleó ChatGPT como un "asistente" para obtener consejos que le permitieran maximizar el daño, seleccionar objetivos dentro del campus y evadir la seguridad.

"Phoenix Ikner llevó a cabo el tiroteo masivo. Lo hizo con base en las aportaciones y la información que recibió durante sus conversaciones con ChatGPT a lo largo de varios meses, y, específicamente, en los días previos al tiroteo", se lee en el documento. La viuda estima que OpenAI debería implementar salvaguardas que impidan este tipo de siniestros, y criticó que priorizaron sacar lo antes posible su producto a pesar de ser "defectuoso", al no poder evitar ataques similares. "OpenAI no logró crear un producto que alertará adecuadamente a un ser humano de que puede ser necesaria una investigación por parte de las autoridades para prevenir un plan específico para un daño inminente al público", indicó la demanda, que pide que la empresa repare los daños causados. El tiroteo fue perpetrado en abril de 2025 por Phoenix Ikner, un estudiante de ciencias políticas de la universidad e hijo de la alguacil Jéssica Ikner, quien tuvo acceso a una de sus armas, y resultó en la muerte de dos personas que no eran estudiantes de la universidad y otros seis heridos.