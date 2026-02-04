El riesgo climático se convertirá en un factor importante para la calificación soberana

Por revistaeyn.com
El riesgo climático probablemente será un motor de calificación cada vez más importante para muchos soberanos en los próximos años y décadas, según Fitch Ratings en un nuevo informe.
Para monitorizar esto, han desarrollado Climate Vulnerability Signals (Climate.VS), una herramienta de cribado para mejorar la capacidad de identificar soberanos con mayor potencial de exposición a riesgos relacionados con el clima y para someter esas calificaciones a análisis y consideración adicionales.
La herramienta refleja la evaluación de Fitch sobre la posible exposición de los perfiles de crédito soberano a riesgos relacionados con el clima para 2030-2050 en una escala de 0 a 100, basada en las definiciones de Climate.VS y el impacto ilustrativo de la calificación.
Alrededor de la mitad de las soberanas con calificación Fitch tienen un Climate.VS de 50 o más para 2050, lo que indica que los factores relacionados con el clima podrían ser lo suficientemente relevantes como para llevar a una rebaja para entonces.
Pero solo el 6 % tiene un Climate.VS de 70 en 2050, lo que indica una posible rebaja de tres escalones. "Consideramos a los principales exportadores de combustibles fósiles y a los países pequeños en riesgo físico como los más expuestos", señala Fitch.
Los riesgos hasta 2035, que influyen más en si los factores climáticos podrían llevar a acciones de calificación a corto plazo, son más limitados, con solo el 7 % de la cartera calificada teniendo un Climate.VS de 50.
"Esperamos que el impacto aumente de forma más rápida y sustancial entre 2035 y 2050, a medida que la demanda global de combustibles fósiles disminuya, las temperaturas globales aumenten y los fenómenos meteorológicos extremos se vuelvan más frecuentes y severos", indica Fitch.