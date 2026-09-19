Costa Rica exportará piña a Brasil tras aprobar requisitos fitosanitarios

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Para el ingreso de los envíos a Brasil, se deberá contar con el correspondiente certificado fitosanitario, someterse a la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso y cumplir con las disposiciones generales aplicables a la importación y fiscalización de productos vegetales en Brasil.

Por Agencia EFE Costa Rica podrá exportar piña fresca al mercado brasileño, luego de que las autoridades fitosanitarias de Brasil confirmaran la vigencia de las condiciones y requisitos fitosanitarios aplicables al ingreso de esta fruta, informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería costarricense (MAG). El MAG indicó que la confirmación representa un avance para el sector agrícola nacional y es el resultado de la gestión desarrollada por el Servicio Fitosanitario del Estado (SFE) para fortalecer las oportunidades de acceso de los productos agrícolas costarricenses a los mercados internacionales.

"Cada nuevo mercado representa una oportunidad para nuestros productores y una muestra de la capacidad de Costa Rica para cumplir con los más altos estándares fitosanitarios. Esta confirmación es producto del trabajo coordinado entre el sector productivo y las instituciones responsables de proteger y facilitar nuestro comercio agrícola", afirmó el ministro de Agricultura y Ganadería, Ramírez Guillén. Como parte de este proceso, el SFE ha desarrollado las acciones de vigilancia fitosanitaria, verificación de las condiciones de producción e inspecciones oficiales necesarias para respaldar, ante las autoridades del país de destino, el cumplimiento de las condiciones fitosanitarias requeridas para la exportación. Para el ingreso de los envíos a Brasil, se deberá contar con el correspondiente certificado fitosanitario, someterse a la inspección fitosanitaria en el punto de ingreso y cumplir con las disposiciones generales aplicables a la importación y fiscalización de productos vegetales en Brasil.