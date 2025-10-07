Centroamérica & Mundo

Costa Rica: Más de 600 docentes de diferentes países repiensan el futuro de la educación

Este evento, organizado por la Tri-Association, reunió a directores, docentes, especialistas y líderes de la educación en Lincoln School para compartir experiencias, tendencias y metodologías innovadoras que marcarán el rumbo de la enseñanza en los próximos años.

  • Costa Rica: Más de 600 docentes de diferentes países repiensan el futuro de la educación

    Los asistentes participaron en conferencias magistrales de expertos internacionales, talleres prácticos, sesiones temáticas y espacios de intercambio profesional. Foto de cortesía
2025-10-07

Por revistaeyn.com

Unos 611 docentes de 12 países y 67 colegios de Centroamérica, México, Colombia y El Caribe se dieron cita en Costa Rica durante el Tri-Association Annual Educators’ Conference 2025, conocido como Tri-Conference.

Este evento, organizado por la Tri-Association, reunió a directores, docentes, especialistas y líderes de la educación en Lincoln School para compartir experiencias, tendencias y metodologías innovadoras que marcarán el rumbo de la enseñanza en los próximos años.

Nobel de Física reconoce hallazgos sobre fenómenos cuánticos

Así, durante tres días, los asistentes participaron en conferencias magistrales de expertos internacionales, talleres prácticos, sesiones temáticas y espacios de intercambio profesional diseñados para inspirar, capacitar y fomentar la colaboración entre comunidades educativas de toda la región.

El programa también incluyó institutos previos (preconference institutes) y actividades inmersivas en entornos escolares, que permiten a los educadores experimentar de primera mano enfoques innovadores de enseñanza.

“Este encuentro es una oportunidad para que los educadores se reconecten con su propósito, descubran nuevas herramientas y fortalezcan lazos con colegas de diferentes países. En un momento en que la educación enfrenta retos sin precedentes, el Tri-Conference ofrece un espacio para construir juntos el futuro educativo”, destacó Daniel Allen, director general de Lincoln School.

Nobel de Medicina: ¿Qué es la tolerancia inmunológica periférica?

Con un historial de más de tres décadas impulsando el desarrollo profesional y la innovación pedagógica, la Tri-Association ha convertido este evento en un referente para quienes desean estar a la vanguardia en liderazgo educativo, integración tecnológica y estrategias de aprendizaje significativas.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Tecnología
|
Educación
|
Docentes
|
Maestros
|
Futuro
|
Foro
|
Centroamérica
|
Costa Rica
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE