Costa Rica: Más de 600 docentes de diferentes países repiensan el futuro de la educación

Por revistaeyn.com Unos 611 docentes de 12 países y 67 colegios de Centroamérica, México, Colombia y El Caribe se dieron cita en Costa Rica durante el Tri-Association Annual Educators’ Conference 2025, conocido como Tri-Conference. Este evento, organizado por la Tri-Association, reunió a directores, docentes, especialistas y líderes de la educación en Lincoln School para compartir experiencias, tendencias y metodologías innovadoras que marcarán el rumbo de la enseñanza en los próximos años.

Así, durante tres días, los asistentes participaron en conferencias magistrales de expertos internacionales, talleres prácticos, sesiones temáticas y espacios de intercambio profesional diseñados para inspirar, capacitar y fomentar la colaboración entre comunidades educativas de toda la región. El programa también incluyó institutos previos (preconference institutes) y actividades inmersivas en entornos escolares, que permiten a los educadores experimentar de primera mano enfoques innovadores de enseñanza. “Este encuentro es una oportunidad para que los educadores se reconecten con su propósito, descubran nuevas herramientas y fortalezcan lazos con colegas de diferentes países. En un momento en que la educación enfrenta retos sin precedentes, el Tri-Conference ofrece un espacio para construir juntos el futuro educativo”, destacó Daniel Allen, director general de Lincoln School.