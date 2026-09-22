Centroamérica & Mundo

Detención de centroamericanos cae más del 50 % en EEUU y México a julio

Solo las aprehensiones en EE.UU. entre enero y julio del año en curso suman 12.082, una caída del 39 % frente a los 19.811 casos de 2025, con caídas puntuales del 51,9 % para El Salvador, 32,8 % para Guatemala y 42,6 % para Honduras.

Por Agencia EFE El número de migrantes originarios de El Salvador, Honduras y Guatemala, países que forman el llamado Triángulo Norte de Centroamérica, detenidos en Estados Unidos y México llegó a 21.741 en la primera mitad de 2026, un 50,2 % menos que los registrados en el mismo periodo del año anterior. De acuerdo con los registros oficiales, documentados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), la cifra entre ambos países cayó abruptamente frente a los 43.686 de 2025.

Solo las aprehensiones en EE.UU. entre enero y julio del año en curso suman 12.082, una caída del 39 % frente a los 19.811 casos de 2025, con caídas puntuales del 51,9 % para El Salvador, 32,8 % para Guatemala y 42,6 % para Honduras. En tanto, las autoridades mexicanas detuvieron entre enero y junio de 2026 a 9.659 personas, un 59,5 % por debajo de las 23.875 detenciones en el mismo período de 2025. Las aprehensiones de salvadoreños en México bajaron un 91,2 %, de guatemaltecos un 27,3 % y de hondureños un 52,2 %. Los datos recabados por la OIM provienen de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos y de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de México.