Las reservas internacionales brutas de Nicaragua subieron 36 % a junio

El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua (BCN) alcanzaron los US$9.808,6 millones hasta junio pasado, un 36,1 % más en relación con el mismo mes de 2025, informó el banco emisor del Estado nicaragüense.

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos tiempos, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los US$9.808,6 millones de dólares de las RIB a junio de 2026 también superaron los US$9.772,3 millones con que estas reservas cerraron en mayo pasado.

Durante junio, las RIB aumentaron en US$36,3 millones, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, el aumento del encaje en moneda extranjera y los intereses por las inversiones de reservas internacionales del BCN, explicó la entidad.