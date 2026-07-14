Finanzas

Las reservas internacionales brutas de Nicaragua subieron 36 % a junio

El Banco Central de Nicaragua ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos tiempos, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

  • Las reservas internacionales brutas de Nicaragua subieron 36 % a junio

    Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %. Foto de iStock
2026-07-14

Por Agencia EFE

El saldo de las reservas internacionales brutas (RIB) del Banco Central de Nicaragua (BCN) alcanzaron los US$9.808,6 millones hasta junio pasado, un 36,1 % más en relación con el mismo mes de 2025, informó el banco emisor del Estado nicaragüense.

Nicaragua: Depósitos y créditos bancarios mantienen crecimiento de dos dígitos

La entidad monetaria ha destacado que el crecimiento de las reservas ha sido sostenido en los últimos tiempos, de tal manera que se ha duplicado en cuatro años.

Asimismo, el emisor subrayó que los US$9.808,6 millones de dólares de las RIB a junio de 2026 también superaron los US$9.772,3 millones con que estas reservas cerraron en mayo pasado.

Durante junio, las RIB aumentaron en US$36,3 millones, impulsadas principalmente por las compras netas de divisas en las operaciones cambiarias del BCN, el aumento del encaje en moneda extranjera y los intereses por las inversiones de reservas internacionales del BCN, explicó la entidad.

Honduras recibió US$215,1 millones en desembolsos de deuda entre enero y mayo

Para 2026, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3,5 % y un 4,5 %, con una inflación anual que oscilará entre el 2,5 % y el 3,5 %.

El producto interno bruto (PIB) de Nicaragua creció el 4,9 % en 2025.

Redacción web
Agencia EFE

Economía
|
Finanzas
|
Gobierno
|
Reservas internacionales
|
Nicaragua
|
BCN
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE