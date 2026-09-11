El Salvador incorpora a Italia como destino del programa Migración Laboral

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Con la llegada de Italia al programa, el Gobierno busca diversificar los destinos de migración laboral y ampliar el acceso de trabajadores salvadoreños a empleos formales en mercados internacionales.

Por revistaeyn.com El Salvador amplió las opciones de empleo formal en el extranjero con la incorporación de Italia como nuevo destino del programa Migración Laboral, iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo para facilitar el acceso de salvadoreños a oportunidades laborales fuera del país bajo condiciones reguladas. Con esta incorporación, Italia se convierte en el sexto destino del programa, que ya cuenta con oportunidades laborales en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España y Francia, informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.

“Este día anunciamos la apertura con Italia como un nuevo destino del programa Migración Laboral. Este es uno de los contingentes más grandes desde que inició el programa”, afirmó el funcionario. Como parte de la primera convocatoria hacia el país europeo, cerca de 100 trabajadores salvadoreños viajarán la próxima semana para incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo. El contingente está integrado por profesionales, especialistas y técnicos procedentes de San Salvador, Ahuachapán, Santa Ana, San Miguel, La Paz y San Vicente. El Gobierno destacó que el programa busca ampliar las oportunidades laborales más allá de la capital y garantizar la participación de trabajadores provenientes de diferentes departamentos del país.