El Salvador incorpora a Italia como destino del programa Migración Laboral

Por revistaeyn.com
El Salvador amplió las opciones de empleo formal en el extranjero con la incorporación de Italia como nuevo destino del programa Migración Laboral, iniciativa impulsada por el Ministerio de Trabajo para facilitar el acceso de salvadoreños a oportunidades laborales fuera del país bajo condiciones reguladas.
Con esta incorporación, Italia se convierte en el sexto destino del programa, que ya cuenta con oportunidades laborales en Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, España y Francia, informó el ministro de Trabajo, Rolando Castro.
“Este día anunciamos la apertura con Italia como un nuevo destino del programa Migración Laboral. Este es uno de los contingentes más grandes desde que inició el programa”, afirmó el funcionario.
Como parte de la primera convocatoria hacia el país europeo, cerca de 100 trabajadores salvadoreños viajarán la próxima semana para incorporarse a sus nuevos puestos de trabajo. El contingente está integrado por profesionales, especialistas y técnicos procedentes de San Salvador, Ahuachapán, Santa Ana, San Miguel, La Paz y San Vicente.
El Gobierno destacó que el programa busca ampliar las oportunidades laborales más allá de la capital y garantizar la participación de trabajadores provenientes de diferentes departamentos del país.
“Nosotros garantizamos que todos los departamentos estén representados en estos contingentes”, señaló Castro.
Los trabajadores salvadoreños tendrán como destino las ciudades italianas de Somma Lombardo y Asti, donde desempeñarán sus labores bajo condiciones sujetas a la normativa laboral de Italia. De acuerdo con el ministro, los participantes también contarán con prestaciones adicionales asociadas a las condiciones de contratación.
La apertura de este nuevo mercado laboral permitirá a los trabajadores adquirir experiencia internacional, fortalecer sus competencias profesionales y generar ingresos que puedan contribuir al bienestar económico de sus familias en El Salvador.
Castro destacó además el componente social de estas oportunidades, al señalar que los trabajadores no solo parten con sus pertenencias, sino también con expectativas de mejorar sus condiciones de vida.
“Llevan sueños de crecimiento, de transformación, de ayudar a su familia, de salir adelante”, expresó.