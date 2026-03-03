Costa Rica abrirá una oficina comercial y de inversión en Israel

Centroamérica & Mundo

Por Agencia EFE El Gobierno de Costa Rica anunció que abrirá próximamente una oficina comercial y de inversión en Jerusalén, Israel, como parte de una estrategia para posicionar al país "en los principales ecosistemas globales de innovación y tecnología". "Esta iniciativa responde a la visión del Gobierno de consolidar una política comercial moderna, orientada a la atracción de inversión estratégica, el desarrollo productivo y la generación de oportunidades de alto valor para Costa Rica.

Israel, reconocido internacionalmente como uno de los principales polos de innovación, representa un socio clave para avanzar en esta agenda", afirmó el Ministerio de Comercio Exterior en un comunicado. Según el Gobierno costarricense, esta oficina permitirá fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio exterior e inversión, específicamente en sectores como tecnologías de la información, agricultura sostenible, energías renovables y ciberseguridad. "La apertura fortalece la presencia que Procomer (Promotora de Comercio Exterior) mantiene en Israel desde 2016 y refleja el dinamismo de la relación bilateral, fortalecida tras la suscripción del Tratado de Libre Comercio entre ambos países", indicó la información oficial.