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Gobierno de El Salvador proyecta crecimiento económico de entre 3 % y 3,5 % para 2026

De lograrse el crecimiento proyectado por el BCR, se superará al promedio de 2,5 % correspondiente a las últimas tres décadas, pero significará una leve desaceleración comparado al 3,9 % de 2025.

Por revistaeyn.com Las condiciones económicas seguirán siendo favorables para El Salvador en 2026, año en el que preliminarmente se proyecta un crecimiento económico que se ubicará dentro del rango de 3 % a 3,5%, informó el Banco Central de Reserva (BCR). Organismos internacionales también prevén que el crecimiento económico de El Salvador durante 2026 se mantendrá dentro del rango de 3 % a 3,5 %, tales como el Banco Mundial y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), con tasas de 3 % y 3,4 %.

"Las proyecciones se actualizarán en la medida que se disponga de nueva información sobre indicadores económicos clave del país, así como de factores internacionales cuyo potencial de ocurrencia se modifiquen y medidas que puedan implementarse por parte del Presidente Nayib Bukele para impulsar la economía nacional y mejorar las condiciones de vida de los salvadoreños", indica el BCR. Cabe recordar que la economía salvadoreña, medida a través del Producto Interno Bruto (PIB) creció 3,9 % en 2025, registrando un monto de US$36,708.1 millones, lo que representó un incremento de US$1,828.4 millones respecto al año 2024. Comparado con el resto de países de la región centroamericana, fue la tasa más baja. El crecimiento proyectado para 2026 supera al promedio de 2,5 % correspondiente a las últimas tres décadas (1991-2019). Asimismo, supera al crecimiento económico promedio de 2 % registrado desde 2001 y al promedio de crecimiento económico de 2,3 % de los años recientes (2014-2018). El consumo privado continuará siendo un componente fundamental de la demanda, que está respaldado por una mejora sostenida en el ingreso disponible de los hogares; a esto se suman los recursos provenientes de las remesas familiares (recibidas por el 26 % de los hogares salvadoreños), que a febrero de 2026 acumulan US$1,524.8 millones, con un aumento de 8,4 % respecto al mismo período de 2025, previéndose que en el resto del año mantengan un dinamismo similar, señala el BCR. "Las condiciones de seguridad también contribuyen al consumo de los hogares, impulsando la movilidad y la participación en actividades económicas, generando un entorno más propicio para el desarrollo del comercio y los servicios", apunta el BCR. Además de recibir la demanda interna, el sector servicios también se ve favorecido por la demanda externa, es decir, la exportación de diversos servicios, incluidos los relacionados con el turismo.