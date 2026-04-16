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Gobierno Digital: la infraestructura invisible de la competitividad de los países

La calidad del gobierno digital dejó de ser una mejora operativa para convertirse en una variable estructural de competitividad. La evidencia global muestra que no es el nivel de ingreso lo que define el liderazgo, sino la estrategia: los países que rediseñan su Estado bajo lógica digital reducen costos, atraen inversión y ganan confianza.

Por: Jaime García / Director Impacto y Sostenibilidad (INCAE) Durante años, la digitalización del Estado fue tratada como un tema operativo: menos filas, más trámites en línea, mayor eficiencia administrativa. Esa visión ya quedó obsoleta. En la economía del siglo XXI, la calidad de los servicios digitales del gobierno es un determinante estructural de la competitividad de un país, tan estratégico como la infraestructura física o la estabilidad macroeconómica. La evidencia lo confirma. Naciones Unidas mide este desempeño a través del Índice de Servicios en Línea (OSI), que va de 0 a 1 puntos (donde 1 representa el mejor desempeño). Este indicador “evalúa la provisión de servicios de gobierno electrónico a partir de un cuestionario exhaustivo sobre los portales nacionales y sitios web ministeriales, analizando cómo los gobiernos aprovechan las tecnologías digitales para mejorar la gobernanza electrónica y la participación pública”. Este indicador, que forma parte del Índice de Progreso Social, no mide sofisticación técnica, mide capacidad competitiva real.

El ingreso no predice el desempeño digital

Los tres países con mejor desempeño mundial en servicios digitales son Corea del Sur (OSI 1.0000, #1), Dinamarca (0.9992, #2) y Estonia (0.9954, #3). Lo que hace llamativo este podio no es solo que lideren el ranking, sino que los tres superan a Estados Unidos (OSI 0.9136, #17), la economía más grande del mundo, con un PIB per cápita (ajustado por paridad de compra) de aproximadamente US$ 75.000. Corea del Sur ronda los US$ 50.000; Dinamarca, los US$ 73.000 y Estonia apenas los US$ 41.000.

La implicación es contundente, incluso entre economías avanzadas, el ingreso no garantiza liderazgo digital. Lo que marca la diferencia es la estrategia institucional. Estos países no digitalizaron trámites; rediseñaron el Estado bajo el principio de "digital por diseño".

El gobierno digital no es un subproducto del desarrollo económico. Es una decisión de política pública..

Cómo es el panorama en América Latina

Esa misma lógica se replica, con mayor crudeza, en América Latina. Así el hallazgo más provocador no está en los extremos, sino en las divergencias. Ecuador (OSI 0.8851, #25), con un PIB per cápita cercano a US$ 14.000, es uno de los mejores de la región y supera ampliamente a economías con el doble o el triple de su ingreso. Perú (0.8377, #40), también con ingresos medios, sostiene un desempeño sólido que lo coloca entre los cinco mejores de América Latina. La contracara es Panamá (0.6505, #83), con un PIB per cápita de aproximadamente US$ 36.000 —más del doble que Ecuador— y un desempeño digital que lo ubica 58 posiciones por debajo en el ranking global. Costa Rica (0.7217, #71), con cerca de US$ 27.000 per cápita, una economía exportadora de tecnología, y décadas de estabilidad institucional, no ha logrado traducir esas ventajas en liderazgo digital. Son los casos más elocuentes de la región, más ingreso, más capacidad... y menos resultados. México (0.7637, #60) ilustra la misma paradoja a mayor escala, la segunda economía de América Latina con un desempeño digital que no refleja su peso económico. República Dominicana (0.6405, #84) y Guatemala (0.6538, #82) muestran niveles moderados, mientras Paraguay (0.6712, #79) avanza de forma consistente con su nivel de desarrollo. En la parte baja de la distribución, Bolivia (0.5987, #91), El Salvador (0.5090, #105) y Honduras (0.4587, #116) evidencian los rezagos más urgentes de la región.

Por qué esto afecta la competitividad

Un Estado digital de alto desempeño no es solo conveniente para los ciudadanos. Es una ventaja competitiva estructural para toda la economía. (OECD, 2026).

• Primero, reduce costos de transacción: Menos burocracia, menos tiempo perdido, menos incertidumbre regulatoria. La digitalización elimina fricciones que afectan desproporcionadamente a pymes y emprendedores. • Segundo, atrae inversión: Existe evidencia robusta de que la digitalización gubernamental mejora la capacidad de un país para captar inversión extranjera al reducir opacidad, tiempos y riesgos operativos. • Tercero, fortalece la confianza institucional: Los sistemas digitales reducen la discrecionalidad, aumentan la trazabilidad y limitan los espacios de corrupción. Más transparencia implica mayor previsibilidad, y eso es clave para competir.

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