Honduras: Turismo supera los 2,1 millones de visitantes en 2025

Por revistaeyn.com

Honduras con buenas noticias. El turismo se consolida como motor de desarrollo. Según cifras oficiales, más de 2,1 millones de visitantes se registraron hasta septiembre 2025.

El Instituto Hondureño de Turismo (IHT) documenta un crecimiento sostenido del país como destino competitivo y con mayores oportunidades para la inversión y empleo.

El crecimiento se debe a nuevas rutas aéreas y una oferta turística en expansión, según la fuente.

El Registro Nacional Turístico del IHT reportó a marzo de 2025 un total de 5.703 establecimientos turísticos formales, con predominio del sector de alimentación y bebidas, que contabiliza 3.058 negocios y representa el 53.6 % del total, seguido por el segmento de alojamiento con 1.806 establecimientos, equivalente al 31.7 %, y otras actividades con 839 registros, que comprenden el 14.7 %.