Nicaragua suscribirá préstamo por US$31,5 millones para infraestructura

A través de un acuerdo presidencial publicado en el Diario Oficial La Gaceta, Ortega y Murillo otorgaron plenos poderes al viceministro de Hacienda y Crédito Público, Nicolás Espinoza Rivera, para que, actuando en nombre y representación del Ejecutivo, suscriba con el Fondo OPEP ese acuerdo de préstamo por US$31,5 millones.

Los esposos y copresidentes de Nicaragua, Daniel Ortega y Rosario Murillo, autorizaron suscribir un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$31,5 millones para financiar la construcción de una carretera en el norte de ese país.

Los recursos serán utilizados para financiar el 'Proyecto de Rehabilitación de la Carretera Empalme Télica-Malpaisillo-Empalme San Isidro', en el norte de Nicaragua, siendo el organismo ejecutor el Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), de acuerdo con la información.

En diciembre pasado, Ortega y Murillo autorizaron suscribir un préstamo con el Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional por US$25 millones para financiar la construcción de una carretera que conectará con Managua.

El Fondo OPEP para el Desarrollo Internacional (Fondo OPEP) es una institución multilateral de financiamiento para el desarrollo creada en 1976 por los Estados miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP).