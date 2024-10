Panamá califica de ‘inaceptable’ permanencia en la lista negra de la UE

"Evidentemente, consideramos que no debemos estar en esas listas porque somos un país que cumple con las normativas legales, obligaciones y tiene su soberanía como otros países”, defendió Carlos Hoyos, viceministro de Comercio Exterior del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).

Ahora Panamá comparte la lista con jurisdicciones no cooperativas a efectos fiscales como Anguila, Fiyi, Guam, Palaos, Islas Vírgenes de Estados Unidos, Samoa, Samoa Americana, Panamá, Rusia, Trinidad y Tobago y Vanuatu.

Con esta permanencia, Panamá seguirá siendo visto como un país que no han entablado un diálogo constructivo con la UE sobre gobernanza fiscal o no han cumplido sus compromisos de implementar las reformas necesarias y que deben apuntar a cumplir con un conjunto de criterios objetivos de buena gobernanza tributaria, como transparencia, tributación justa o la implementación de estándares internacionales diseñados para prevenir la erosión de la base imponible y el traslado de ganancias.

Tras esta decisión de la UE, el viceministro de Comercio Exterior recordó que el presidente de la República, José Raúl Mulino, se reunirá con su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, el próximo 21 de octubre, como parte de un periplo por el continente europeo, que tiene como principal objetivo sacar a Panamá de las listas discriminatorias en las que ha sido incluida por varios países de Europa.

Hoyos informó que “no existe mejor persona que el presidente para que lidere la gira a Francia”.

Aunque no maneja los detalles del encuentro, adelantó que el mensaje del Gobierno será transmitir que “Panamá mantiene su posición de no querer estar en listas discriminatorias porque en su territorio no se realiza actividad de blanqueo de capitales como si tiene otros países”.

“Esa gira a Francia será un espacio para conversar y transmitir nuestra preocupación e inconformidad de estar en esas listas y apelar al buen criterio prevalezca”, recalcó Hoyos.

El presidente de Cciap, por su parte, espera que con el viaje a Francia, “el presidente converse con las personas pertinentes para asegurarse que más nunca nos metan en una lista que no merece estar”.

Con información de La Estrella de Panamá