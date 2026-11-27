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Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y los 36 grados Celsius, con una humedad relativa de alrededor del 80 %, generando una sensación térmica de entre 35 y 42 grados Celsius.

Por Agencia EFE Panamá se encuentra bajo un alerta por temperaturas y sensación térmica elevadas, de hasta 36 grados y 42 grados Celsius, respectivamente, lo que ha llevado a las autoridades a recomendar a las personas que se mantengan hidratadas, usar ropa ligera y de colores claros y evitar la exposición directa al sol. La sensación térmica es la percepción de frío o calor que tiene una persona según una combinación de parámetros meteorológicos, entre ellos una elevada humedad en el aire.

"En el transcurso del día se presentarán condiciones que pueden llegar a la categoría de 'peligro', incrementando las posibilidades de insolación, calambres y golpes de calor, debido a la exposición prolongada al sol o por alguna actividad física intensa", indicó la alerta del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), que estará vigente hasta el lunes 30 de noviembre. Durante el día, las temperaturas máximas oscilarán entre los 32 y los 36 grados Celsius, con una humedad relativa de alrededor del 80 %, generando una sensación térmica de entre 35 y 42 grados Celsius. Panamá, que es un país de clima predominante tropical y con una temperatura media que generalmente varía entre los 24 y los 32 grados Celsius, se encuentra en la transición entre la temporada lluviosa, que comienza en mayo, y la seca, que se inicia en diciembre y generalmente se prolonga hasta abril. Este año, sin embargo, la época lluviosa se ha visto afectada por el fenómeno de El Niño, que en Centroamérica produce fuertes sequías, el cual "ha permanecido por cinco meses consecutivos y se espera que continúe", afirma el instituto meteorológico panameño.