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Más de cien cadáveres en bolsas han sido localizados en Guatemala

Los cadáveres suelen dejarse abandonados por sus asesinos en tramos carreteros desolados o sectores abandonados, pero también en áreas urbanas, como uno de los últimos ocurridos a finales de septiembre, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas atadas de manos y pies.

Por Agencia EFE Más de un centenar de cadáveres han sido localizados abandonados envueltos en plástico, sábanas o en sacos en lo que va de 2026 en Guatemala, una modalidad criminal atribuida a disputas entre pandillas y estructuras delincuenciales, que ha triplicado por ahora los registros de todo el año anterior. Un reporte estadístico del Ministerio Público (Fiscalía), actualizado este mes detalla que se produjeron 137 hallazgos de este tipo hasta octubre, superando holgadamente los 39 casos contabilizados por la Policía Nacional Civil en todo 2025.

"De acuerdo con las investigaciones y análisis realizados por las unidades especializadas, una de las principales líneas de investigación (sobre los cadáveres abandonados) está relacionada con la rivalidad y disputa territorial entre estructuras criminales", explicó el portavoz de la Policía Nacional Civil, César Mateo. Según el portavoz policial, las motivaciones de estos crímenes son sobre todo "el control de sectores utilizados para la venta y distribución de drogas, así como 'correcciones' a lo interno de las propias pandillas”. Las autoridades atribuyen estos crímenes principalmente a disputas violentas entre las pandillas Mara Salvatrucha y Barrio 18, declaradas en 2025 como grupos terroristas por la legislación guatemalteca. El desglose de registros del Ministerio Público precisa que 68 de las víctimas asesinadas fueron localizadas en bolsas plásticas y 53 envueltas en sábanas, mientras que 10 se hallaron dentro de costales. El resto fueron detectadas en diferentes circunstancias.

Identificación de cadáveres

Los cadáveres suelen dejarse abandonados por sus asesinos en tramos carreteros desolados o sectores abandonados, pero también en áreas urbanas, como uno de los últimos ocurridos a finales de septiembre, cuando las autoridades encontraron los cuerpos de dos personas atadas de manos y pies. Ese hallazgo tuvo lugar en el municipio de Chinautla, a cinco kilómetros del centro de la Ciudad de Guatemala, donde socorristas de los Bomberos Voluntarios fueron alertados de dos cadáveres envueltos en bolsas plásticas a un costado de la carretera. Hasta el momento no hay información sobre los responsables, mientras la Fiscalía y la Policía Nacional Civil investigan el caso mediante cámaras de vigilancia. La frialdad de las estadísticas contrasta con el drama cotidiano, como ocurrió en agosto pasado al encontrar a dos jóvenes de 18 y 19 años envueltos en bolsas en el sur de la Ciudad de Guatemala, lo que desencadenó escenas de dolor e impotencia cuando sus familiares llegaron al lugar tras buscarlos durante 24 horas después de ser secuestrados en una cancha de fútbol cercana.