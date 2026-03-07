Presidente de Guatemala dice 'la batalla continúa' tras revés en la elección de magistrado

Centroamérica & Mundo

La votación, que mantiene en el alto tribunal de Guatemala a Roberto Molina Barreto, supone una oportunidad desperdiciada para sanear el sistema judicial y un duro revés para la agenda reformista del Ejecutivo, según expertos.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, afirmó que la "batalla por recuperar las instituciones de justicia continúa", al mostrarse crítico por la reciente elección en el Congreso de un magistrado para la Corte de Constitucionalidad donde se mantuvo un representante de sectores tradicionales cuestionado. "Hay quienes eligen sumarse a este esfuerzo, luchando hasta el último momento por responder al clamor del pueblo; otros eligen darle la espalda", declaró a través de sus cuentas oficiales el mandatario, tras la reelección en la noche del jueves en el Legislativo de Roberto Molina Barreto - vinculado a sectores tradicionales y cuestionado por resoluciones judiciales—.

Esta votación, que mantiene en el alto tribunal del país centroamericano a Molina Barreto, supone una oportunidad desperdiciada para sanear el sistema judicial y un duro revés para la agenda reformista del Ejecutivo, según expertos. En declaraciones a EFE, Manfredo Marroquín, director ejecutivo de Acción Ciudadana, capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, calificó la escogencia como una "derrota para el Gobierno". Según el experto, la administración de Arévalo no logró operar con la "audacia" necesaria ni con el tiempo suficiente para contrarrestar las redes de influencia política. "El pacto de corruptos le ganó la partida", sentenció Marroquín, añadiendo que la operación política y diplomática del oficialismo "falló" en un momento crítico.