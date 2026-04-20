Empresas & Management

10 Claves del Top of Mind 2026 por industria: quién gana (y por qué)

El Top of Mind 2026 muestra que no todas las industrias compiten igual. Estas 10 claves explican dónde se consolidan los líderes, dónde se fragmenta la recordación y qué oportunidades reales tienen las marcas para entrar en la mente del consumidor.

  • 10 Claves del Top of Mind 2026 por industria: quién gana (y por qué)

    El Informe Top of Mind 2026 revela cómo se comportan las marcas líderes por industria en Centroamérica, desde consumo masivo hasta servicios y categorías globalizadas.(Ilustración E&N)
2026-04-20

Por: Revistaeyn.com

El Top of Mind 2026, desarrollada por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, confirma algo que las marcas suelen intuir, pero pocas logran medir con precisión: la recordación no es homogénea, sino profundamente dependiente de la estructura de cada industria.

Mientras algunos mercados están prácticamente “tomados”, otros siguen abiertos a la disputa. Y en esa diferencia se juega la estrategia.

A continuación, 10 claves para leer —con mirada ejecutiva— cómo compiten las marcas según su categoría.

1. Mercados “cerrados”: cuando el Top of Mind ya está repartido. En varias industrias —especialmente consumo masivo y servicios básicos— la suma del TOM se acerca al 100%. Eso implica una barrera de entrada alta: no hay espacio “libre”, solo desplazamiento de competidores.

2. Alimentos y bebidas: el territorio de los liderazgos sólidos. Aquí se concentra la mayor estabilidad. Las marcas dominantes se vuelven referentes culturales, sostenidas por frecuencia de consumo y tradición.

3. Servicios: la fragmentación como regla. A diferencia del consumo masivo, sectores como banca o telecomunicaciones distribuyen la recordación entre 3 a 5 jugadores relevantes. Nadie domina completamente, pero todos compiten intensamente.

4. El factor país: Guatemala como mercado blindado. Guatemala lidera en niveles de TOM promedio (cerca del 80%). La consistencia en inversión y estrategia ha generado marcas difíciles de desplazar. Entrar aquí exige movimientos tácticos, no estructurales.

5. Telecomunicaciones: duopolios mentales. Claro y Tigo dominan la región, alternando liderazgo según país. El dato clave: el crecimiento no viene de nuevos jugadores, sino de la redistribución entre incumbentes.

TOM 2026: el white paper que revela el verdadero poder de las marcas en Centroamérica

6. Banca: liderazgo fuerte, pero no absoluto. Aunque existen líderes claros (como Banco General o Bancoagrícola), la categoría mantiene competencia activa. Es un mercado donde la confianza se diversifica.

7. Supermercados: lo local sigue ganando. Las marcas locales dominan la recordación en la mayoría de países. Incluso frente a gigantes globales, la proximidad cultural sigue pesando más que la escala.

8. Bebidas alcohólicas: el poder de la tradición. Cervezas y bebidas alcohólicas muestran los TOM más altos y estables. Marcas históricas logran niveles de recordación casi incontestables, sostenidas por consistencia comunicacional.

9. Categorías abiertas: donde la publicidad sí mueve la aguja. En segmentos como jugos y néctares, el consumidor está más dispuesto a cambiar. Aquí la inversión publicitaria y la innovación tienen impacto directo en el TOM.

10. Internacionales vs locales: una frontera clara. Las marcas globales dominan categorías vinculadas con comer afuera de casa, cafeterías, vehículos y gasolineras. En cambio, los mercados de consumo cotidiano siguen siendo terreno fértil para marcas locales.

Una lectura estratégica

El Top of Mind 2026 no solo mide recordación: revela la estructura competitiva de cada industria.

Entender si una categoría está cerrada, fragmentada o abierta al cambio define el tipo de estrategia que una marca debe ejecutar.

Porque en mercados saturados, la batalla es de desplazamiento. En mercados fragmentados, de consistencia. Y en mercados abiertos, de velocidad.

Para profundizar en los datos completos y análisis por país, accede al informe completo en la revista digital de E&N.

Redacción web
revistaeyn.com
Redacción digital

Sitio web de la Revista Estrategia & Negocios. La puerta a la realidad centroamericana para el mundo.

Supermercados
|
Gasolineras
|
Industrias
|
Marcas
|
bebidas
|
Banca
|
Top of Mind
|
empresas globales
|
Centroamérica
|
Guatemala
|
Tigo
|
Bancoagrícola
|
Kantar Mercaplan
|

12 ejemplares al año por $75

SUSCRIBIRSE