10 Claves del Top of Mind 2026 por industria: quién gana (y por qué)

Por: Revistaeyn.com

El Top of Mind 2026, desarrollada por E&N en alianza con Kantar Mercaplan, confirma algo que las marcas suelen intuir, pero pocas logran medir con precisión: la recordación no es homogénea, sino profundamente dependiente de la estructura de cada industria.

Mientras algunos mercados están prácticamente “tomados”, otros siguen abiertos a la disputa. Y en esa diferencia se juega la estrategia.

A continuación, 10 claves para leer —con mirada ejecutiva— cómo compiten las marcas según su categoría.

1. Mercados “cerrados”: cuando el Top of Mind ya está repartido. En varias industrias —especialmente consumo masivo y servicios básicos— la suma del TOM se acerca al 100%. Eso implica una barrera de entrada alta: no hay espacio “libre”, solo desplazamiento de competidores.

2. Alimentos y bebidas: el territorio de los liderazgos sólidos. Aquí se concentra la mayor estabilidad. Las marcas dominantes se vuelven referentes culturales, sostenidas por frecuencia de consumo y tradición.

3. Servicios: la fragmentación como regla. A diferencia del consumo masivo, sectores como banca o telecomunicaciones distribuyen la recordación entre 3 a 5 jugadores relevantes. Nadie domina completamente, pero todos compiten intensamente.

4. El factor país: Guatemala como mercado blindado. Guatemala lidera en niveles de TOM promedio (cerca del 80%). La consistencia en inversión y estrategia ha generado marcas difíciles de desplazar. Entrar aquí exige movimientos tácticos, no estructurales.

5. Telecomunicaciones: duopolios mentales. Claro y Tigo dominan la región, alternando liderazgo según país. El dato clave: el crecimiento no viene de nuevos jugadores, sino de la redistribución entre incumbentes.