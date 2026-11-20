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La inversión contempla la incorporación de equipamiento tecnológico, mobiliario y la renovación de espacios de trabajo en el complejo corporativo El Cafetal, en Belén, Heredia.

Por revistaeyn.com La firma estadounidense Cargill modernizó su Capability Center en Costa Rica con una inversión de US$2 millones, como parte de una expansión orientada a fortalecer las capacidades de la operación y atender las necesidades futuras del negocio global de la compañía. La inversión contempla la incorporación de equipamiento tecnológico, mobiliario y la renovación de espacios de trabajo en el complejo corporativo El Cafetal, en Belén, Heredia. Desde esta ubicación, el centro brinda servicios especializados en áreas como finanzas, recursos humanos, tecnología y transformación digital, gestión de datos, compras, cadena de suministro, asuntos legales y cumplimiento.

“Costa Rica ha sido fundamental en la evolución de nuestro Capability Center. Durante más de una década hemos desarrollado equipos con talento especializado que aportan valor a distintas operaciones de Cargill. Esta inversión refleja nuestra confianza en el país y el compromiso de continuar desarrollando las capacidades necesarias para responder a un negocio cada vez más global y dinámico”, señaló Aryery González, director sénior de Cargill Capability Center en Costa Rica. “El anuncio de la empresa estadounidense Cargill de modernizar su Capability Center en Costa Rica representa un impulso para la generación de empleo, la atracción de nuevas inversiones y el fortalecimiento de nuestro ecosistema de servicios”, señaló la ministra a. i. de Comercio Exterior, Arianna Arce. Cargill mantiene un compromiso de empleo de 900 puestos directos en Costa Rica. Para respaldar el desarrollo de las capacidades que requiere la operación, la empresa impulsa iniciativas de aprendizaje y formación, entre ellas Pura Vida AI, enfocada en acelerar la adopción de inteligencia artificial; Power Skills, para el desarrollo de habilidades prioritarias, y Cargill Women Academy, orientada al fortalecimiento del liderazgo femenino.