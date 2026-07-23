¿Cómo deben apoyar las empresas la actualización de habilidades de empleados?

Por revistaeyn.com
La transformación del trabajo está llevando a las empresas a asumir un rol más activo en el desarrollo de sus equipos. Ante puestos que cambian con mayor rapidez y habilidades que deben actualizarse de forma constante, el upskilling, entendido como la actualización y fortalecimiento de habilidades para responder a los cambios del puesto actual, se consolida como una vía para que las organizaciones preparen talento desde adentro.
Según el estudio Escasez de Talento 2026 de ManpowerGroup, el 68 % de los empleadores en Costa Rica reporta dificultades para encontrar el talento que necesita. Frente a esta realidad, atraer perfiles externos ya no es suficiente. Las organizaciones también deben reconocer las capacidades que ya existen dentro de sus equipos y convertirlas en rutas de aprendizaje alineadas con sus necesidades de operación y crecimiento.
“Cuando el aprendizaje se integra a la operación diaria, las personas fortalecen sus habilidades mientras responden a los retos del negocio, y la organización gana mayor capacidad de adaptación”, señaló Scarleth Tercero Loría, gerente país de ManpowerGroup Costa Rica.
Bajo este enfoque, la capacitación deja de ser una actividad aislada y se integra a la experiencia laboral. Las empresas que avanzan en esta dirección convierten el aprendizaje en parte de sus procesos diarios, para que las personas puedan adaptarse a nuevas herramientas, asumir responsabilidades distintas y prepararse para futuros movimientos dentro de la organización.
Para avanzar en esa dirección, las organizaciones pueden implementar acciones como:
· Identificar las habilidades actuales de los equipos y aquellas que necesitan fortalecerse.
· Diseñar rutas de aprendizaje conectadas con las necesidades de cada rol y los objetivos del negocio.
· Combinar mentorías, certificaciones y aprendizaje práctico dentro del trabajo.
· Crear oportunidades internas para aplicar nuevas habilidades en proyectos, áreas o funciones distintas.
· Dar seguimiento al avance de las personas y ajustar las rutas de aprendizaje según los cambios del negocio.
· Involucrar a líderes y equipos para que el aprendizaje forme parte de la cultura de trabajo, no solo de capacitaciones formales.
Este enfoque también puede ampliar el acceso al desarrollo profesional. Al formar talento desde adentro, las empresas abren oportunidades para personas con diferentes trayectorias, colaboradores de primera línea, talento sénior, jóvenes profesionales o personas en transición laboral.
“Formar talento desde adentro también permite construir oportunidades más amplias. No todas las personas han tenido acceso a los mismos espacios de capacitación, pero muchas cuentan con experiencia, compromiso y capacidad para aprender. El reto para las empresas es reconocer ese potencial y convertirlo en desarrollo real”, agregó Tercero.