Toyota impulsa la movilidad con soluciones inclusivas y sostenibles

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Bajo su visión de “Movilidad para Todos”, la compañía explora alternativas que van desde el transporte urbano eléctrico hasta dispositivos de asistencia personal y vehículos para la exploración lunar.

Por revistaeyn.com Toyota amplía su enfoque más allá de la fabricación de automóviles mediante el desarrollo de tecnologías orientadas a mejorar la autonomía de las personas, facilitar los desplazamientos y reducir el impacto ambiental. Esta estrategia busca eliminar barreras relacionadas con la edad, las condiciones físicas y las características del entorno. Para ello, la empresa impulsa proyectos que integran innovación, inclusión y eficiencia energética, con soluciones adaptadas a distintas necesidades.

Uno de ellos es el Lunar Cruiser, un vehículo presurizado y tripulado que Toyota desarrolla junto con la Agencia Japonesa de Exploración Aeroespacial (JAXA), en una colaboración iniciada en 2019. El proyecto pretende facilitar la exploración de la Luna mediante un sistema impulsado por celdas de combustible de hidrógeno. Las tecnologías diseñadas para operar en condiciones extremas también podrían contribuir al desarrollo de futuros vehículos terrestres. En el ámbito urbano, el e-Palette representa una apuesta por el transporte eléctrico y autónomo. Su estructura modular permite utilizarlo como transporte colectivo, tienda móvil u oficina itinerante. Además, su diseño de piso bajo facilita el acceso, mientras que su funcionamiento sin emisiones directas durante la conducción ofrece una alternativa para las ciudades que buscan reducir su impacto ambiental. La accesibilidad también destaca en JUU, un prototipo de silla de ruedas eléctrica capaz de subir y bajar escalones de hasta 16 centímetros. El dispositivo incorpora componentes de sistemas de dirección automotriz para ayudar a superar obstáculos que dificultan el tránsito de quienes utilizan estos equipos.