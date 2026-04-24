Costa Rica: 70,5 % de empresas de Servicios necesitan dar capacitación a sus empleados

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Las razones detrás de esta demanda son diversas, pero destacan dos factores clave: la mejora de habilidades y capacidades del personal, así como la incorporación de nuevos trabajadores que requieren formación específica, reporta el INEC.

Por revistaeyn.com La demanda de capacitación en los puestos de trabajo se consolida como una de las principales necesidades del mercado en Costa Rica. Así lo evidencia la más reciente Encuesta Nacional de Demanda Laboral (Enadel) 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), que apunta a una creciente presión por fortalecer las habilidades del talento humano en las empresas. De acuerdo con el estudio, el 70,5 % de los establecimientos del sector servicios que cuentan con al menos un trabajador asalariado reporta la necesidad de capacitar a su personal. Este dato refleja una tendencia clara hacia la actualización constante de competencias, en un contexto donde la transformación tecnológica y las exigencias del mercado obligan a las empresas a adaptarse con rapidez.

“Los principales hallazgos de la Enadel 2025 revelan que el 70,5 % de los establecimientos que cuentan con al menos un puesto ocupado asalariado requieren capacitación”, señala el informe del INEC. “Las mayores necesidades se concentran en actividades editoriales y de contenidos, así como en actividades financieras y de seguros, con indicadores de 87,7 % y 86,7 %, respectivamente”. Las razones detrás de esta demanda son diversas, pero destacan dos factores clave: la mejora de habilidades y capacidades del personal, así como la incorporación de nuevos trabajadores que requieren formación específica. En este sentido, las áreas prioritarias de capacitación incluyen servicio al cliente, habilidades técnicas propias del puesto, conocimiento de procesos productivos y formación en seguridad, como atención de emergencias y primeros auxilios. El informe también pone en evidencia la relevancia de la experiencia previa como requisito para el empleo. Un 82,9 % de los establecimientos reporta al menos un puesto en el que se exige experiencia, siendo más común el rango de uno a tres años.