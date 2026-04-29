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Acuerdan subir entre 6 y 7,5% al salario mínimo en Honduras para 2026 y 2027

En Honduras, el salario mínimo se fija basado en 11 actividades económicas -desde agricultura hasta minería o servicios-, la región geográfica y el tamaño de la plantilla de cada empresa.

Por Agencia EFE La empresa privada y los trabajadores de Honduras lograron, con la mediación del Gobierno, un incremento al salario mínimo, con base a las actividades económicas, que oscila entre el 6 y el 7,5 %, que será retroactivo desde el 1 de enero y regirá para 2026 y 2027. El ministro hondureño de Trabajo, Fernando Puerto, dijo que las empresas que tengan menos de 50 empleados deberán aplicar un ajuste al salario mínimo del 6 % en 2026 y 2027, en tanto aquellas con una plantilla entre 51 y 150 trabajadores deberán aumentar un 7 %.

El alza del 7 % también regirá en 2026 para las compañías con más de 150 empleados y aumentará al 7,5 % en 2027, según lo pactado por las partes. Puerto señaló que el ajuste correspondiente a 2026 se pagará desde el 1 de enero, aunque podrá hacerse de forma diferida, a más tardar el 31 de julio, en lo relativo a los meses de enero a abril. El funcionario agradeció el "compromiso y la convicción" de los representantes de la empresa privada y la clase trabajadora para alcanzar un acuerdo que fija el nuevo salario mínimo en el país centroamericano. La empresa privada y las centrales obreras, subrayó, "han puesto primero a Honduras y le han apostado al diálogo, lo que permite proclamar que viva el diálogo tripartito, como el mejor método para que nuestra nación pueda avanzar". En Honduras, el salario mínimo se fija basado en 11 actividades económicas -desde agricultura hasta minería o servicios-, la región geográfica y el tamaño de la plantilla de cada empresa.