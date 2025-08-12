Costa Rica será sede de nueva edición del Life Sciences Forum

Empresas & Management

El foro organizado por CINDE, en alianza con el grupo Health & Tech Prime Partners, se realizará en junio de 2026 y se consolidará como una plataforma estratégica para elevar la discusión en torno a tecnología, innovación y negocios.

Por revistaeyn.com Costa Rica será sede de una nueva edición del Life Sciences Forum, el evento pionero y más relevante de la región latinoamericana del sector ciencias de la vida. El foro organizado por CINDE, en alianza con el grupo Health & Tech Prime Partners, se realizará en junio del 2026 y se consolidará como una plataforma estratégica para elevar la discusión en torno a tecnología, innovación y negocios, en uno de los sectores más dinámicos de la economía costarricense.

“Life Sciences Forum es el escenario donde el país reafirma su papel como hub regional para la industria de ciencias de la vida y dispositivos médicos con alto valor agregado”, afirmó Marianela Urgellés Batalla, Directora General de CINDE. Costa Rica es una de las locaciones más competitivas para esta industria, uno de los proveedores líderes para mercados como Estados Unidos y la casa de 90 multinacionales. El evento reunirá a empresas multinacionales, proveedores estratégicos, firmas consultoras e inversionistas, para abordar los temas que están moldeando el futuro del sector: automatización, inteligencia artificial, big data, nuevos materiales, regulación sanitaria, inversión estratégica, investigación y desarrollo, y el cambiante panorama de la salud global, entre otros. Desde 2013, Life Sciences Forum Costa Rica fue el primero de su tipo en América Latina, sentando el estándar regional para el sector. Con cada edición, ha crecido en relevancia y convocatoria, reuniendo a más de 1.400 líderes del ecosistema global y local de ciencias de la vida, en sus cuatro ediciones previas.