Aprenda cuál es el mejor momento para dar el "feedback" en el trabajo

Sin embargo, no toda devolución genera el impacto esperado. Cuando el"feedback" se percibe como una crítica, llega demasiado tarde o se enfoca únicamente en señalar errores, pierde gran parte de su valor. En cambio, cuando ayuda a comprender qué se hizo bien, qué puede mejorarse y cómo lograrlo, se transforma en una herramienta de desarrollo, señala ManpowerGroup.

Las personas necesitan aprender mientras trabajan, ajustar el rumbo rápidamente y recibir orientación casi en tiempo real. En ese contexto, el "feedback" o retroalimentación dejó de ser un evento aislado para convertirse en una práctica cotidiana.

Por esto, uno de los mayores cambios en la forma de entender el "feedback" es que ya no busca calificar a las personas, sino ayudarlas a crecer.

"En la actualidad, el líder debe generar conversaciones con los miembros de su equipo, invitando a reflexionar, encontrar soluciones y aprender de la experiencia", apunta ManpowerGroup.

En este escenario muchos se preguntan cuál es el mejor momento para dar el "feedback", y es cuando esa charla todavía puede generar un impacto positivo. Por eso, cuando una devolución se da en modo cercano al tema que se va a abordar, entonces resulta más fácil comprender el contexto, identificar oportunidades de mejora y poner en práctica cambios.

Existe una idea errónea de que el "feedback" solo es bajar una mirada desde el líder al colaborador, pero es mucho más que eso. Es muy potente cuando se le pregunta a las personas sobre cómo se sintió, qué aprendió, qué desea para el próximo semestre y más.

Este tipo de conversaciones favorece el pensamiento crítico y ayuda a que el aprendizaje sea mucho más profundo que cuando el líder simplemente indica qué debería hacerse. Porque el objetivo es que las personas desarrollen la capacidad de analizar su propio desempeño.