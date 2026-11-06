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El grupo Cox se reorganiza con la vista puesta en Iberoamérica y EE.UU.

Cox Latam, con sede en Panamá, será la encargada del desarrollo, inversión y gestión de infraestructuras críticas de agua y energía en el resto de América Latina, impulsando nuevos proyectos de concesiones y oportunidades de inversión a largo plazo y reforzando su presencia en mercados como Chile, Brasil, Ecuador, Perú, Colombia y Centroamérica.

Por Agencia EFE El grupo español Cox, especializado en infraestructura de agua y energía, anunció una nueva estructura de negocio para impulsar su crecimiento en Iberoamérica y Estados Unidos basada en tres verticales diferenciadas: Cox México, Cox Latam, con sede en Panamá, y Service Co. El Consejo de Administración de Cox Infrastructure Group, S.A aprobó asimismo una reorganización de la estructura directiva de la compañía, en la que Nacho Moreno fue nombrado consejero dominical del Grupo Cox y dirigirá Riquelme Capital, y Patxi Sáez asume la posición de Chief Executive Officer (CEO) del Grupo, según informó la empresa en un comunicado difundido en Panamá.

"Esta reorganización de nuestra estructura directiva y de negocio nos permite fortalecer el liderazgo del Grupo, adaptar la organización a su nueva realidad y sentar las bases de una propuesta estratégica enfocada en los mercados donde vemos mayores oportunidades de crecimiento, especialmente México y el resto de América Latina", afirmó el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme. Cox México concentrará la actividad del grupo en ese país, convertido en su principal mercado estratégico tras la adquisición de Iberdrola México en abril de 2026. Esta operación ha incorporado a Cox una capacidad instalada operativa superior a 2.600 MW, la mayor suministradora privada de México, con más de 500 grandes clientes, y una cartera de proyectos de generación de aproximadamente 12 GW, y sobre esta plataforma, la compañía impulsará nuevas inversiones y aprovechará las sinergias entre los negocios de agua y energía para ampliar su actividad en el país.