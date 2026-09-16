Empresas guatemaltecas participarán en feria de alimentos en Miami

Por revistaeyn.com
Un total de 15 empresas guatemaltecas integrarán el Pabellón Guatemala del Ministerio de Economía (Mineco) en el Americas Food & Beverage Show & Conference, que se desarrollará en Miami, Florida, con una oferta orientada a compradores internacionales.
La delegación reúne empresas de amplia trayectoria y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que presentarán productos nacionales con capacidad para atender nuevos mercados y ampliar sus oportunidades comerciales.
Durante el encuentro internacional, las empresas participantes expondrán una variedad de productos que incluye Cacao, Productos de panadería y repostería, Bebidas, Salsas y conservas, Frutas y vegetales procesados.
La participación permitirá que empresas de diferentes tamaños cuenten con un espacio para presentar directamente su oferta ante compradores y potenciales socios comerciales, fortaleciendo su exposición en un mercado internacional.
El Ministerio de Economía de Guatemala indicó que esta participación forma parte de las acciones que impulsa para brindar a más empresas nacionales espacios de promoción comercial y acercarlas a nuevas oportunidades de exportación.
La presencia en este tipo de encuentros permite concentrar en un mismo espacio productos guatemaltecos de distintos segmentos de la industria alimentaria, facilitando su presentación ante actores interesados en establecer relaciones comerciales.
Con esta participación, las empresas nacionales tendrán la oportunidad de mostrar la calidad, tradición e ingenio que caracterizan su oferta, mientras exploran posibilidades de ingreso a nuevos mercados internacionales.
Con información de AGN