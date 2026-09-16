Empresas guatemaltecas participarán en feria de alimentos en Miami

Empresas & Management

Durante el encuentro internacional, las empresas participantes expondrán una variedad de productos que incluye Cacao, Productos de panadería y repostería, Bebidas, Salsas y conservas, Frutas y vegetales procesados.

Por revistaeyn.com Un total de 15 empresas guatemaltecas integrarán el Pabellón Guatemala del Ministerio de Economía (Mineco) en el Americas Food & Beverage Show & Conference, que se desarrollará en Miami, Florida, con una oferta orientada a compradores internacionales. La delegación reúne empresas de amplia trayectoria y micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), que presentarán productos nacionales con capacidad para atender nuevos mercados y ampliar sus oportunidades comerciales.

Durante el encuentro internacional, las empresas participantes expondrán una variedad de productos que incluye Cacao, Productos de panadería y repostería, Bebidas, Salsas y conservas, Frutas y vegetales procesados. La participación permitirá que empresas de diferentes tamaños cuenten con un espacio para presentar directamente su oferta ante compradores y potenciales socios comerciales, fortaleciendo su exposición en un mercado internacional. El Ministerio de Economía de Guatemala indicó que esta participación forma parte de las acciones que impulsa para brindar a más empresas nacionales espacios de promoción comercial y acercarlas a nuevas oportunidades de exportación.