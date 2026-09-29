Talento en punto de venta: empresas buscan agilidad, capacitación y control

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Contar con un socio especializado puede facilitar la capacidad de las compañías para escalar sus operaciones y responder con rapidez a las necesidades comerciales.

Por revistaeyn.com En las operaciones de Trade Marketing, encontrar al talento adecuado para representar una marca frente al consumidor se ha convertido en un desafío para las empresas, especialmente cuando las campañas requieren incorporar decenas o cientos de personas en distintos puntos del país y en periodos de tiempo reducidos. La complejidad aumenta durante las temporadas de mayor demanda, cuando los equipos de Recursos Humanos deben coordinar simultáneamente procesos de búsqueda, selección, contratación, documentación, inducción y seguimiento. Ante este escenario, contar con un socio especializado puede facilitar la capacidad de las compañías para escalar sus operaciones y responder con rapidez a las necesidades comerciales.

ManpowerGroup señala que sus proyectos de Trade Marketing cuentan con equipos especializados y un líder experto que mantiene comunicación permanente con el cliente, respaldados por una estructura central capaz de ampliar la operación cuando cambian los requerimientos. La selección del personal; sin embargo, no puede reducirse a encontrar personas disponibles o con experiencia previa. En el punto de venta, los promotores son parte de la experiencia que una marca ofrece al consumidor y, por ello, necesitan conocer el producto, comprender los objetivos de la campaña y disponer de herramientas para atender consultas y resolver situaciones cotidianas.

Cumplimiento laboral

Otro componente relevante es el cumplimiento laboral. Cuando una campaña involucra grandes volúmenes de personal distribuido geográficamente, la contratación y el cumplimiento de las obligaciones laborales requieren estructura y conocimiento especializado. Manpower destaca esquemas de contratación alineados con el marco legal, además de capacitación, asistencia médica complementaria básica y beneficios por encima de los mínimos legales.