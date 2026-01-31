Empresas & Management

Holcim El Salvador mejora estructura de 25 viviendas en situación de vulnerabilidad

Las iniciativas sociales beneficiaron en 2025 a 2.706 personas en 9 comunidades de El Salvador a través de programas enfocados en vivienda digna, empoderamiento de mujeres y becas para estudiantes.

Por revistaeyn.com En línea con su propósito de “Construir Progreso para las Personas y el Planeta”, Holcim El Salvador, a través de su Fundación Holcim, reafirma su compromiso con el desarrollo social del país mediante iniciativas que promueven la vivienda digna como un pilar fundamental para el progreso sostenible de las comunidades. A través de soluciones de construcción innovadoras y accesibles, la compañía contribuye a transformar las condiciones habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad.

Uno de los proyectos surge de la alianza entre Fundación Holcim y Hábitat El Salvador, orientada a promover un desarrollo transformador y sostenible en las áreas de influencia de ambas organizaciones. Esta iniciativa permitió el mejoramiento estructural de 25 viviendas para familias en situación de vulnerabilidad, complementado con procesos de capacitación en gestión de riesgos y educación financiera, fortaleciendo la resiliencia y la autonomía de los hogares beneficiados. Las intervenciones, que incluyeron mejoras en techos, pisos, sistemas sanitarios y almacenamiento de agua, fueron diseñadas según las necesidades específicas de cada hogar, contribuyendo a entornos más seguros y condiciones de vida más dignas.