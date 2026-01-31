Holcim El Salvador mejora estructura de 25 viviendas en situación de vulnerabilidad

Por revistaeyn.com
En línea con su propósito de “Construir Progreso para las Personas y el Planeta”, Holcim El Salvador, a través de su Fundación Holcim, reafirma su compromiso con el desarrollo social del país mediante iniciativas que promueven la vivienda digna como un pilar fundamental para el progreso sostenible de las comunidades.
A través de soluciones de construcción innovadoras y accesibles, la compañía contribuye a transformar las condiciones habitacionales de familias en situación de vulnerabilidad.
Uno de los proyectos surge de la alianza entre Fundación Holcim y Hábitat El Salvador, orientada a promover un desarrollo transformador y sostenible en las áreas de influencia de ambas organizaciones.
Esta iniciativa permitió el mejoramiento estructural de 25 viviendas para familias en situación de vulnerabilidad, complementado con procesos de capacitación en gestión de riesgos y educación financiera, fortaleciendo la resiliencia y la autonomía de los hogares beneficiados.
Las intervenciones, que incluyeron mejoras en techos, pisos, sistemas sanitarios y almacenamiento de agua, fueron diseñadas según las necesidades específicas de cada hogar, contribuyendo a entornos más seguros y condiciones de vida más dignas.
“En Holcim creemos que una vivienda digna es el punto de partida para mejorar la calidad de vida de nuestras comunidades. Por eso entendemos que es una inversión social que genera, no solo valor económico, sino también humano, y que sienta las bases para un desarrollo sostenible en El Salvador” afirmó Rocío Flores, Gerente de Desarrollo Sostenible de Holcim El Salvador.
Las iniciativas sociales beneficiaron en 2025 a 2.706 personas en 9 comunidades a través de programas enfocados en vivienda digna, empoderamiento de mujeres mediante el Diplomado Introducción a la Construcción, becas para estudiantes de diversas carreras de ingeniería y programas de Open House que acercan a futuros profesionales a sus operaciones.