Minigranjas solares impulsan transición energética en Colombia

Para evitar mayores impactos ambientales y fortalecer la seguridad energética, es fundamental la adopción de modelos descentralizados de generación como Minigranjas solares instaladas en terrenos improductivos, las cuales producen a gran escala y mitigan el déficit energético.

Por revistaeyn.com Colombia está atravesando un momento determinante en su transición energética, marcado por el desafío de aumentar su capacidad de generación frente a una demanda que crece más rápido que la oferta disponible. Precisamente, según XM, el administrador del Sistema Interconectado Nacional, en junio del presente año, la demanda de energía fue de 6,822.72 GWh, un aumento del 4,53 % en comparación con el consumo nacional de junio de 2024, cuando la demanda fue de 6,542.68 GWh.

Si la temperatura global subiese por encima de los 1.5 grados centígrados, enfrentaríamos consecuencias irreversibles para la vida en el planeta, por eso el problema más grande que tenemos como humanidad hoy es el cambio climático, donde la fuente de generación de energía que históricamente ha sido de combustibles fósiles es el mayor desafío", expresa Eduardo Ospina, CEO de Unergy. Cabe mencionar que el sector energético viene adoptando cambios significativos, pues anteriormente estuvo liderado por grandes generadores tradicionales, donde cerca del 50 % de los activos de generación provenían de estas. Sin embargo, una nueva generación de empresas comienza a transformar el panorama energético del país con un enfoque distinto, más ágil, más cercano al territorio y profundamente comprometido con la sostenibilidad.