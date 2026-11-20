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El mandatario celebró la resolución adoptada el pasado 16 de noviembre en Ginebra durante la reunión 358 del Consejo de Administración del organismo, en la que subrayó la relevancia de la medida tras años de gestiones y diálogo tripartito.

Por Agencia EFE El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, informó de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) cerró oficialmente la queja contra el Estado guatemalteco por presuntas vulneraciones a la libertad sindical y a la negociación colectiva, tras permanecer abierta por más de una década. En una conferencia de prensa, el mandatario celebró la resolución adoptada el pasado 16 de noviembre en Ginebra durante la reunión 358 del Consejo de Administración del organismo, en la que subrayó la relevancia de la medida tras años de gestiones y diálogo tripartito.

“Congratulamos esta excelente noticia que tiene impacto en la capacidad de crecimiento económico del país y agradecemos el trabajo conjunto que se ha hecho desde nuestra cartera de trabajo y los sindicatos”, afirmó Arévalo de León. Por su parte, la ministra de Trabajo y Previsión Social, Miriam Roquel, destacó que el cierre del expediente confirma avances sustantivos en materia de derechos laborales, libertad sindical y cumplimiento de compromisos internacionales. La queja internacional se remontaba a 2012 debido a denuncias presentadas ante la OIT por violaciones de convenios laborales e impunidad en actos de violencia contra dirigentes sindicales. En 2013 se estableció una hoja de ruta interinstitucional en la que participaron el Ministerio de Gobernación, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio Público y la cartera de Trabajo.