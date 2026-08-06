Panamá otorgará incentivos por US$6,1 millones a empresas agroexportadoras

Por revistaeyn.com
La Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (PROMAGRO) de Panampa aprobó la emisión de Certificados de Fomento Productivo (CFP) por un monto total de US$6,1 millones.
Esta aprobación beneficiará directamente a 22 empresas agroexportadoras, mediante la validación de 136 expedientes técnicos correspondientes a cadenas productivas estratégicas de la oferta exportable panameña, entre ellas calabaza, zapallo, jengibre, melón, piña, sandía y yuca.
PROMAGRO se consolida como el principal instrumento de política pública para canalizar incentivos destinados a incrementar la productividad, la eficiencia económica y la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial, promoviendo una mayor inserción de la producción nacional en los mercados internacionales.
Los Certificados de Fomento Productivo (CFP) constituyen un mecanismo de apoyo estatal que otorga aportes parciales de recursos no reembolsables a los beneficiarios elegibles.
Estos títulos valores, de carácter nominativo, funcionan como créditos fiscales y cuentan con amplia liquidez, pudiendo ser utilizados y endosados conforme a las disposiciones establecidas en la legislación vigente.
La validez jurídica y fiscal de los expedientes aprobados está sujeta al cumplimiento del procedimiento administrativo previsto en la normativa aplicable. En este sentido, la Comisión Nacional emite la resolución técnica mediante la cual recomienda a la Dirección General de Ingresos (DGI) la emisión de los Certificados de Fomento Productivo.
Posteriormente, la documentación es sometida al control previo y refrendo de la Contraloría General de la República, garantizando la transparencia, la legalidad y el adecuado uso de los recursos públicos. Una vez culminadas estas etapas, la DGI procede con la emisión de los certificados para su liberación y circulación en el mercado, de conformidad con las facilidades de pago y endoso contempladas en la legislación vigente.
Con esta decisión, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), en coordinación con las instituciones que integran la Comisión Nacional de PROMAGRO, reafirma su compromiso con la modernización del sector, el fortalecimiento de la competitividad de la producción nacional, la promoción de la inversión productiva y el crecimiento sostenido de las exportaciones agropecuarias de Panamá, contribuyendo así al desarrollo económico y a la generación de oportunidades para el país.