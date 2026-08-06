Panamá otorgará incentivos por US$6,1 millones a empresas agroexportadoras

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Se beneficiará directamente a 22 empresas agroexportadoras, mediante la validación de 136 expedientes técnicos correspondientes a cadenas productivas estratégicas de la oferta exportable panameña, entre ellas calabaza, zapallo, jengibre, melón, piña, sandía y yuca.

Por revistaeyn.com La Comisión Nacional del Programa para la Promoción y Modernización Agropecuaria y Agroindustrial (PROMAGRO) de Panampa aprobó la emisión de Certificados de Fomento Productivo (CFP) por un monto total de US$6,1 millones. Esta aprobación beneficiará directamente a 22 empresas agroexportadoras, mediante la validación de 136 expedientes técnicos correspondientes a cadenas productivas estratégicas de la oferta exportable panameña, entre ellas calabaza, zapallo, jengibre, melón, piña, sandía y yuca.

PROMAGRO se consolida como el principal instrumento de política pública para canalizar incentivos destinados a incrementar la productividad, la eficiencia económica y la competitividad del sector agropecuario y agroindustrial, promoviendo una mayor inserción de la producción nacional en los mercados internacionales. Los Certificados de Fomento Productivo (CFP) constituyen un mecanismo de apoyo estatal que otorga aportes parciales de recursos no reembolsables a los beneficiarios elegibles. Estos títulos valores, de carácter nominativo, funcionan como créditos fiscales y cuentan con amplia liquidez, pudiendo ser utilizados y endosados conforme a las disposiciones establecidas en la legislación vigente. La validez jurídica y fiscal de los expedientes aprobados está sujeta al cumplimiento del procedimiento administrativo previsto en la normativa aplicable. En este sentido, la Comisión Nacional emite la resolución técnica mediante la cual recomienda a la Dirección General de Ingresos (DGI) la emisión de los Certificados de Fomento Productivo.