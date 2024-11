Una Centroamérica unida que conquista a los paladares más exclusivos

La movida gastronómica centroamericana tiene un secreto: un sueño de integración que nació en 2017 con los salvadoreños Alexander Herrera y Gracia Navarro convocando a sus pares en El Salvador, ahí nació “Centro América Unida”, un movimiento que enriqueció a sus protagonistas y se convirtió en el boom de la cocina regional que tiene los ojos del mundo sobre ella, con nueve restaurantes de la región brillando en la lista de los Latin America´s 50 Best Restaurants.

“Conocer a otros cocineros, que te den sus consejos, inspirarnos y aprender de lo que cada uno hace, de lo que me serviste, lo que me contaste, de los mercados de cada país, las comunidades, de los agricultores es una inspiración para todos. Todo esto es Centro América Unida”, define en entrevista.

“Esto de cocinar juntos, de apoyarnos, de lucharla juntos ha dado frutos”, sostiene.

El movimiento Centro América Unida “lo comenzamos todos con nuestros recursos, y en 2022 fue una locura porque los centroamericanos representamos el 10% de toda la lista de los 50 Best y todos se preguntaban ¿Qué está pasando en Centroamérica? Creo que es el resultado de todo ese trabajo que hemos hecho como equipo”, comparte la salvadoreña.

Alexander Herrera, cofundador del Xolo, recuerda una primera cena que convocó a los mejores chefs de la región.

“Muchos de los cocineros no se conocían, muchos pagaron su propio vuelo, fueron a cocinar a un hotel que no estaba completo. Fue una experiencia tan linda que un grupo propuso repetirla. El movimiento se hizo más grande, pero lo más importante para todos nosotros como cocineros, como colegas, como amigos, fue convencernos de que Centroamérica es de todos, para todos y por todos”. Apunta Pablo Bonilla de Sikwa, Costa Rica, que está en la lista de los 50 Best Restaurants Latinoamérica.

En Centro América Unida “he encontrado un grupo que se ha convertido en mi familia, tenemos una misma visión de posicionar a la región y a cada uno de nuestros países. Somos ejemplo de personas que han trabajado muchísimo, con un norte y lo hemos logrado”.