Rebeca Grynspan arranca su campaña a la Secretaría General de la ONU

Mujeres Desafiantes

La tica sostiene que la ONU debe recuperar su presencia "en los principales escenarios de negociación" y volver a mostrar que cuando otros abandonan la mesa la ONU se queda, que arriesga proponiendo soluciones y que es capaz de ejercer una diplomacia activa.

POR EFE La carrera hacia la Secretaría General de la ONU ha arrancado y la economista Rebeca Grynspan, exvicepresidenta de Costa Rica, responsable de organismos internacionales y quien incluso medió entre países en guerra, aspira a ocupar el cargo para adaptar la organización a los tiempos que se viven, expone en una entrevista con EFE. En la víspera de que empiece la licencia (sin remuneración) que ha pedido en el organismo de Naciones Unidas dedicado al comercio y desarrollo (UNCTAD), que dirige desde 2021, sostiene que la ONU "no fue construida para resolver todos los problemas del mundo" y reconoce que no ha sabido ponerse a tono con un mundo que es muy diferente al de hace ochenta años, cuando se fundó. "Muchas veces queremos hacer todo dentro de Naciones Unidas", en lugar de aprender a establecer alianzas con quienes pueden hacerlo mejor en el terreno o de entender que "los países tienen muchas más capacidades que en 1945", cuando no existían lo que hoy se conoce como potencias emergentes, intermedias o las organizaciones regionales, explica quien también estuvo al frente de la Secretaria General Iberoamericana.

La arena internacional está poco acostumbrada a que mujeres asuman el papel e mediadoras o negociadoras, y menos a que estén a la cabeza de una organización como Naciones Unidas, lo que nunca ha ocurrido en ocho décadas.

Por una selección sin discriminación de género

A ese respecto, Grynspan afirma que lo único que pide es que en el procedimiento de selección se garantice que no habrá discriminación por género. "Si esto realmente es una competencia por méritos tienen que garantizarnos un trato equitativo. El hecho de ser mujer no puede ser un elemento en contra. Yo tengo los méritos para aspirar a este cargo porque tengo la experiencia, el conocimiento, porque he estado en política, en las organizaciones internacionales y entiendo perfectamente lo que hay que hacer como secretaria general de la ONU", defiende. Considera que también es una activo a su favor venir de Costa Rica, "un país que representa a todos, que ha apostado por la paz y el multilateralismo, y cuya resiliencia viene de su interdependencia, no de su acción individual". Por una regla no escrita, pero como una tradición que se ha respetado hasta ahora, la Secretaría General de la ONU rota por regiones y este año tocaría el turno de América Latina, desde donde además de Grynspan, han surgido las candidaturas de Michelle Bachelet, expresidenta de Chile, y del argentino Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de Energía Atómica. La ONU pasa por su peor momento y Estados Unidos, su mayor contribuyente en aportaciones obligatorias y voluntarias, ha reducido severamente su financiación, obligándola a una reestructuración que en el último año ha llevado a recortes de personal (de hasta el 20 %) y de sus actividades sobre el terreno.

Mediación exitosa entre Rusia y Ucrania

Su carrera en la ONU llevó a Grynspan en 2022 a asumir el rol de mediadora entre Rusia y Ucrania, en una exitosa negociación que permitió restablecer, pese a la guerra entre ambos países, el comercio de alimentos y fertilizantes a través del Mar Negro, lo que evitó una crisis alimentaria mundial.