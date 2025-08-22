Foro Empresas Líderes en Confianza: Apuesta por sostenibilidad, innovación y compromiso social

Empresas

Por Leonel Ibarra - revistaeyn.com En el foro Empresas Líderes en Confianza en Centroamérica, en el marco de la presentación del estudio “El valor de la Confianza” de Estrategia & Negocios, en alianza con DATOS Group y PIZZOLANTE, celebrado recientemente en Guatemala, representantes del sector privado destacaron que la confianza es hoy una pieza clave para la competitividad regional. Ejecutivos de distintos rubros coincidieron en que la sostenibilidad, la innovación y el vínculo con los grupos de interés deben articularse para construir negocios que perduren y aporten al desarrollo social.

Mario Faraj, presidente ejecutivo de Diunsa, resaltó la necesidad de alinear la gestión empresarial con el propósito social. “La confianza es una ventaja competitiva que debemos de valorar y no debemos de perder”, afirmó, subrayando que la responsabilidad no se limita al servicio o al producto, sino al aporte real a la comunidad. Faraj recordó además la dimensión humana detrás de cada decisión corporativa: “Atendemos aproximadamente 300.000 clientes mensuales... y debemos de dar lo mejor para no defraudar en lo que ellos han confiado en nosotros”. Para Diunsa, explicó, la confianza también se construye desde dentro: “Tenemos 1.500 colaboradores... siempre buscamos el desarrollo de nuestros colaboradores, la formación, buscarle más beneficios”. El sector financiero dio su lectura sobre cómo convertir la confianza en motor de desarrollo. Erick Campos, presidente ejecutivo de BAC Guatemala, explicó que la banca basa su operatividad en la credibilidad y que la estrategia debe mirar a largo plazo: “reimaginar la banca para generar prosperidad en Guatemala”, dijo, y añadió que los valores institucionales —“excelencia, integridad y pasión”— sostienen ese propósito.