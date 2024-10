Confianza 2024: Mejores índices para el empresariado en la sociedad

Como un correlato del vínculo existente entre sociedad y empresa, se observa una clara preeminencia de la confianza que inspiran los referentes de estas organizaciones.

En efecto, la confianza depositada en los líderes empresariales sobresale con un impresionante 68,8%. Por otro lado, existe una distribución variada de confianza en otros líderes, con un 13% de los encuestados que no confían en ninguno, seguido por líderes religiosos y universitarios, con 7% y 5% respectivamente.

“Estos datos sugieren que, mientras los empresarios son vistos como pilares de confiabilidad, hay una diversidad de opiniones sobre otros líderes, lo que refleja la complejidad del tejido social y la estructura de poder en Centroamérica”, explican desde Datos Group.

Si se analiza el mapa de la confianza que inspiran los líderes empresariales, por país, se observa una alta estima, particularmente en Guatemala, donde alcanzan un 79%.

Aunque El Salvador muestra la cifra más baja, con un 59,2%, y es el único país de la región que arroja una variación negativa, de 2,8 puntos porcentuales con respecto a la edición del año pasado.

Cuando se analizan los resultados considerando el tipo de propiedad de las empresas (familiares y no familiares), se observa que la confianza que inspiran ambas categorías es bastante equitativa, con un ligero predominio de las empresas familiares (47,2%) versus las empresas no familiares (45,2%), mientras un 7,6% manifestó no preferir a ninguna.

Al examinar los datos por países, encontramos algunas variaciones. Honduras mantiene comportamiento similar a la región, con una relación 50% empresas familiares, 43% empresas no familiares.

En la medición 2023 se apreciaban niveles de confianza más marcados hacia las empresas no familiares (60%) respecto de las familiares (40%), aunque esta pregunta no es completamente comparable a la edición actual puesto que el año pasado los encuestados no tenían la opción de marcar ninguna.

Guatemala, por su parte, muestra una brecha más marcada entre estas dos categorías, con 67% de confianza para las empresas familiares y 58% para las no familiares.Por su parte, Costa Rica, Panamá y El Salvador tienen una visión opuesta, pues se inclinan a confiar más en empresas no familiares: en Costa Rica los guarismos dan 58% vs 32%; en Panamá, 53% vs 38% y en El Salvador, 52% vs 38%.

Si se toma en cuenta el grado de globalización de las empresas, se comprueba que aquellas que tienen una presencia extrarregional tienden a generar una mayor confianza entre los entrevistados en Centroamérica, con un 45% de la percepción general de confianza, en comparación con el 32% para las empresas regionales y el 19% para las nacionales. Esta tendencia se ha mantenido estable desde 2023, lo que sugiere una consistencia en la percepción.

En Costa Rica, las empresas nacionales están por debajo de las globales en términos de confianza, con un 34% frente a un 46%, respectivamente. Guatemala y El Salvador muestran patrones similares, con niveles de confianza en empresas globales y regionales muy cercanos. Por otro lado, Panamá presenta una situación única donde las empresas regionales superan a las globales, con un 44% de confianza frente a un 34%. Honduras, por su parte mantiene un patrón similar al de Centroamérica.

IMPACTO SOCIAL

Dada la complejidad de los tiempos que se transitan, la medición de la confianza en las instituciones se convierte en una herramienta fundamental para la construcción de estrategias privadas y de políticas públicas que enlacen en proyectos comunes de desarrollo de la sociedad. Ello cobra más relevancia aún cuando se vive una realidad de “post-verdad” dominada por la desinformación y la polarización. “El Foro Económico Mundial en Davos, este año, decidió que el hilo conductor de todas las reuniones tenía que ver con reconstruir la confianza. ¿Por qué? Porque el principal riesgo global en los próximos dos años será la desinformación”, explica Luis Maturen, CEO de Datos Group.

“Cuando existe desinformación, generar o tener confianza es un elemento fundamental porque las personas toman decisiones basadas en quién confían, sean empresas, líderes, marcas u otras instituciones. Por lo cual, es importante seguir ahondando en la confianza”.

Como decía Francis Fukuyama, la confianza es un “lubricante social” que permite que las personas colaboren de manera más efectiva en su comunidad. Sin dudas, las instituciones fuertes y confiables son un reflejo de la capacidad de la sociedad para actuar colectivamente y, por lo tanto, un ingrediente esencial para la cohesión social.