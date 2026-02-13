Finanzas

Caída del bitcoin y tensiones con el FMI presionan la deuda de El Salvador

Los bonos salvadoreños con vencimiento en 2035 llegaron a perder hasta 2,6 centavos por dólar antes de estabilizarse en línea con el repunte general de la deuda emergente.

Por revistaeyn.com La deuda de El Salvador vuelve a situarse bajo presión. El reciente retroceso del bitcoin y las fricciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) han reactivado la volatilidad en los mercados, poniendo a prueba la confianza que los inversionistas habían reconstruido en los últimos años alrededor de los bonos del país. El Salvador ha sido uno de los casos más visibles de adopción estatal de criptomonedas. El presidente Nayib Bukele convirtió al bitcoin en moneda de curso legal junto al dólar y mantuvo una política de compras constantes, incluso en momentos de fuerte corrección del mercado.

Sin embargo, la más reciente caída del criptoactivo —que acumula un descenso cercano al 46 % desde su pico de octubre— redujo de manera significativa el valor de las tenencias gubernamentales, que pasaron de unos US$800 millones a cerca de US$500 millones, según estimaciones basadas en datos oficiales. Ese deterioro coincidió con una baja de más del 22 % en el precio del bitcoin desde finales de enero, un movimiento que impactó directamente la percepción de riesgo país. Los bonos salvadoreños con vencimiento en 2035 llegaron a perder hasta 2,6 centavos por dólar antes de estabilizarse en línea con el repunte general de la deuda emergente. Aun así, los seguros contra impago (CDS) subieron a su nivel más alto en cinco meses, reflejando la inquietud de los mercados.

INVERSIONISTAS PREOCUPADOS

“El FMI podría estar en desacuerdo con los desembolsos que potencialmente se utilizan para agregar bitcoin”, dijo a Bloomberg Christopher Mejía, analista de deuda soberana de mercados emergentes de T. Rowe Price. “La caída del bitcóin tampoco ayuda a calmar las preocupaciones de los inversionistas”. El trasfondo es más profundo que la volatilidad cripto. El acuerdo por US$1.400 millones con el FMI, considerado un pilar clave para la sostenibilidad financiera, atraviesa momentos delicados. La segunda revisión del programa permanece estancada desde septiembre debido a retrasos en la publicación de un análisis sobre la reforma del sistema de pensiones, mientras el gobierno continúa ampliando sus posiciones en bitcoin, pese a las advertencias del organismo.