El oro roza los US$5.600, nuevo máximo, y la plata supera los US$119

Por EFE
El oro, un activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, se mantiene imparable, y este jueves marca nuevos máximos históricos muy cerca de los 5.600 dólares la onza, mientras que la plata también alcanza nuevos récord en los 119 dólares.
Y ello, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara que mantiene los tipos de interés en un rango entre el 3,50 % y el 3,75 %, y de que aumentaran las tensiones geopolíticas respecto a Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase al régimen de Teherán con enviar una flota al país.
Sucesivos récord
De esta manera, el oro revalida los sucesivos récord que marcó en la jornada previa, y en estas primeras sesiones de 2026 se revaloriza más del 29 %, lo que supone un incremento de más de mil dólares, ya que cerró 2025 en los 4.319,37 dólares.
Por su parte, la plata también ha marcado nuevos máximos a las 00.39 horas de este jueves, en los 119,40 dólares, y ha superado así el récord previo, en 117,42 dólares la onza.
Manuel Pinto, analista de XTB, señala que «la debilidad de las divisas, el crecimiento de la deuda, los recortes de tipos, los estímulos fiscales y la incertidumbre política explican las fuertes revalorizaciones del oro y la plata».
Apunta que "pese a las subidas acumuladas, mantienen intactos los fundamentos para prolongar su tendencia alcista".