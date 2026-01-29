Finanzas

El oro roza los US$5.600, nuevo máximo, y la plata supera los US$119

De esta manera, el oro revalida los sucesivos récord que marcó en la jornada previa, y en estas primeras sesiones de 2026 se revaloriza más del 29 %, lo que supone un incremento de más de mil dólares, ya que cerró 2025 en los 4.319,37 dólares.

Por EFE El oro, un activo considerado refugio en tiempos de incertidumbre, se mantiene imparable, y este jueves marca nuevos máximos históricos muy cerca de los 5.600 dólares la onza, mientras que la plata también alcanza nuevos récord en los 119 dólares. Y ello, un día después de que la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunciara que mantiene los tipos de interés en un rango entre el 3,50 % y el 3,75 %, y de que aumentaran las tensiones geopolíticas respecto a Irán, después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazase al régimen de Teherán con enviar una flota al país.

Sucesivos récord

De esta manera, el oro revalida los sucesivos récord que marcó en la jornada previa, y en estas primeras sesiones de 2026 se revaloriza más del 29 %, lo que supone un incremento de más de mil dólares, ya que cerró 2025 en los 4.319,37 dólares. Por su parte, la plata también ha marcado nuevos máximos a las 00.39 horas de este jueves, en los 119,40 dólares, y ha superado así el récord previo, en 117,42 dólares la onza. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción. Newsletter Suscríbase a nuestra newsletter para recibir nuestras novedades. Introduzca su dirección de e-mail para suscribirse Introduce tu dirección de e-mail para suscribirte. Ej.: abc@xyz.com SUSCRIBIRSE