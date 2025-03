La inflación preocupa menos en países de Latinoamérica, según encuesta

Por revistaeyn.com

La más reciente edición del estudio global What Worries the World, desarrollado por Ipsos destaca que la inflación continúa siendo la mayor inquietud global, aunque por un margen reducido. Si bien históricamente la inflación ha sido un tema crítico en América Latina, la gestión económica en distintos países de la región ha permitido que su impacto disminuya y actualmente no figure entre las principales preocupaciones.

En contraste, el estudio señala que la inflación genera hoy mayor preocupación en Estados Unidos y Canadá que en países como Argentina o México.