Centroamerica-inspira

Estos son los restaurantes centroamericanos dentro de los Latin America's 50 Best Restaurants 2025

El ganador de la región fue El Chato, dirigido por el chef Álvaro Clavijo. Es el primer restaurante en Colombia en obtener el codiciado puesto número 1 en la lista de los 50 Mejores Restaurantes de América Latina.

Por Gabriela Melara - revistaeyn.com Ya conocemos cuáles son los restaurantes que destacan en el ranking Latin America's 50 Best Restaurants 2025, que celebra la oferta culinaria de la región. Centroamérica dice presente con grandes protagonistas. Esta lista es elaborada a partir de los votos de 300 expertos del sector, esta lista incluye restaurantes de 26 ciudades, destacando la excelencia gastronómica. La ceremonia de entrega de premios de Latin America's 50 Best Restaurants 2025, patrocinada por S.Pellegrino y Acqua Panna, tuvo lugar en Antigua Guatemala, Guatemala. Maito (Panamá) se convierte en el mejor restaurante de la región, seguido por Sublime y Diacá, estos dos últimos de Guatemala.

Previo a esta ceremonia se reconocieron a los establecimientos clasificados del puesto 51 al 100, donde Centroamérica también dijo presente con siete restaurantes.

ESTOS SON LOS MEJORES RESTAURANTES DE CENTROAMÉRICA

Nº 47: Cantina del Tigre, Ciudad de Panamá Es un espacio culinario centrado en el ceviche. En 2021, el chef Fulvio Miranda decidió destacar esta riqueza gastronómica, un plato casi olvidado en su país, inspirándose en recetas regionales. El restaurante sirve una variedad de platos panameños tradicionales pero reinventados.

Nº 43 Sikwa, San José, Costa Rica Tras viajar por Costa Rica para conocer la diversa herencia gastronómica del país a través de sus comunidades indígenas, el chef Pablo Bonilla interpreta ingredientes tradicionales y técnicas culinarias, así como recetas que se han transmitido oralmente de generación en generación en Sikwa. Es conocido por romper barreras y ser pionero en la escena culinaria de su país.

Nº 42 Mercado 24, Ciudad de Guatemala Hay 23 mercados locales en la Ciudad de Guatemala y este restaurante suele considerarse el vigésimo cuarto, dado el enfoque que la cocina pone en la cocina fresca del mercado. Tras recibir formación culinaria en Mérida, el chef Pablo Díaz acumuló una gran experiencia como chef principal de Manzanilla en Ensenada, Baja California. Al regresar a su país natal en 2014, abrió el Mercado 24 un año después.

Nº 37 Diacá, Ciudad de Guatemala Es un restaurante comprometido con explorar la rica despensa de ingredientes locales de Guatemala, de la chef Debora Fadul. Diacá no se limita a recetas tradicionales guatemaltecas. En cambio, recetas de todas partes se reinterpretan a través del prisma de los productos locales.

No.19 Sublime, Ciudad de Guatemala Sublime retrata la esencia de Guatemala a través de un menú degustación conceptualizado por el chef Sergio Díaz junto con Jocelyn Degollado, una antropóloga.



El menú degustación de 12 platos suele comenzar con platos inspirados en la época precolombina, pasa por el sincretismo colonial español o mestizaje, y termina con los sabores del presente, invitando a los comensales a destilar sus propias reflexiones sobre el futuro.

No.18 Maito, Ciudad de Panamá Sigue brillando. Mario Castrellón fue uno de los primeros chefs en ser pioneros en la visión de una nueva cocina contemporánea panameña y en 2016, Maito se convirtió en el primer restaurante de Centroamérica en aparecer en la lista de los 50 mejores restaurantes de América Latina.