Horacio Castellanos Moya: 'Los escritores de Centroamérica sobrevivimos los viajes'

"Los escritores de la periferia, de países como el mío, de Centroamérica, no viajamos como los de la metrópoli. Nosotros sobrevivimos los viajes", subrayó.

El escritor salvadoreño, Horacio Castellanos Moya, aseguró que los "escritores de la periferia", como es su caso, "no viajan sino que sobreviven los viajes", ya que con la distancia uno se "aferra más a la memoria", durante su participación en la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, en el oeste de México.

De este modo, Castellanos Moya quiso quitar romanticismo a su vida nómada con estadías en diferentes lugares, como México, Estados Unidos, Europa o Japón, al argumentar que es "la vida la que lo va llevando a uno".

"Ese deambular, ese vivir a salto de mata, no es algo que yo haya escogido. Al final, todos quisiéremos ser como el escritor americano con una gran casa, con piscina, y una gran biblioteca. Pero la vida no nos trató así, no venimos de eso", explicó en una conversación con el escritor mexicano Julián Herbert.

La charla, bajo el título 'Centroamérica en México, y México en Centroamérica: un viaje literario de ida y vuelta', estuvo moderada por Claudia Neira, directora del festival Centroamérica Cuenta.

Para el autor salvadoreño, uno de los grandes referentes de la literatura centroamericana actual, cuando se ven y se pasan "muchos paisajes", no queda más remedio que mirar atrás.

"Con la distancia te aferras mucho a la memoria, a la memoria personal. Lo que me da esa distancia, es la posibilidad de reflexionar sobre esa distancia. Qué significa ser salvadoreño, o centroamericano. No como un debate conceptual, sino en el ser interno", afirmó.