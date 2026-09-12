NASA Space Apps Challenge abre convocatoria en Costa Rica para hackatón

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Los equipos deberán trabajar en propuestas que puedan convertirse en prototipos funcionales, modelos de datos, aplicaciones o propuestas de investigación con posibilidades de evolucionar más allá del hackatón.

Por revistaeyn.com El NASA Space Apps Challenge 2026 abre su convocatoria en Costa Rica para personas de distintas edades, disciplinas y niveles de formación interesadas en utilizar la creatividad, la ciencia, la tecnología y el trabajo en equipo para desarrollar soluciones a problemas relacionados con la Tierra y el espacio. El hackatón internacional, impulsado por la NASA en colaboración con agencias espaciales de distintos países, tendrá su edición costarricense los días 14 y 15 de noviembre de 2026, en la sede de Universidad Fidélitas, en San Pedro. La organización espera reunir alrededor de 300 participantes presenciales y alcanzar al menos un 50 % de participación femenina.

Andrea Hidalgo, docente de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas: “La convocatoria está abierta a escolares, colegiales, universitarios, profesionales, emprendedores, desarrolladores, diseñadores, investigadores y cualquier persona interesada en la ciencia, la tecnología y la innovación”. Una vez publicados los retos oficiales, los participantes deberán organizarse en equipos y seleccionar uno de los desafíos para desarrollar una propuesta de solución durante un período de 48 horas. “Los retos están relacionados con misiones y proyectos de la NASA e incluyen temas como inteligencia artificial, cambio climático, robótica, exploración espacial, análisis de datos e imágenes satelitales, así como soluciones destinadas a mejorar la vida en la Tierra y en el espacio”, explicó Kendrick Palacios, local lead de NASA Space Apps.