NASA Space Apps Challenge abre convocatoria en Costa Rica para hackatón

Por revistaeyn.com
El NASA Space Apps Challenge 2026 abre su convocatoria en Costa Rica para personas de distintas edades, disciplinas y niveles de formación interesadas en utilizar la creatividad, la ciencia, la tecnología y el trabajo en equipo para desarrollar soluciones a problemas relacionados con la Tierra y el espacio.
El hackatón internacional, impulsado por la NASA en colaboración con agencias espaciales de distintos países, tendrá su edición costarricense los días 14 y 15 de noviembre de 2026, en la sede de Universidad Fidélitas, en San Pedro. La organización espera reunir alrededor de 300 participantes presenciales y alcanzar al menos un 50 % de participación femenina.
Andrea Hidalgo, docente de Ingeniería Civil de la Universidad Fidélitas: “La convocatoria está abierta a escolares, colegiales, universitarios, profesionales, emprendedores, desarrolladores, diseñadores, investigadores y cualquier persona interesada en la ciencia, la tecnología y la innovación”.
Una vez publicados los retos oficiales, los participantes deberán organizarse en equipos y seleccionar uno de los desafíos para desarrollar una propuesta de solución durante un período de 48 horas.
“Los retos están relacionados con misiones y proyectos de la NASA e incluyen temas como inteligencia artificial, cambio climático, robótica, exploración espacial, análisis de datos e imágenes satelitales, así como soluciones destinadas a mejorar la vida en la Tierra y en el espacio”, explicó Kendrick Palacios, local lead de NASA Space Apps.
Para acompañar ese proceso, los participantes tendrán acceso a mentorías de profesionales con experiencia en áreas como programación avanzada, gestión de proyectos y oratoria. La organización señala que estas mentorías están diseñadas incluso para quienes llegan al desafío sin conocimientos previos en esas áreas.
Además de los reconocimientos, premios y posibles becas ofrecidos por empresas participantes, los equipos que obtengan los mejores resultados en Costa Rica podrán ser nominados para la evaluación global del NASA Space Apps Challenge.
Esa instancia representa una oportunidad para que sus soluciones sean consideradas en el ámbito internacional y, según la organización, los proyectos seleccionados podrían llegar a ser presentados ante científicos e ingenieros vinculados con la NASA.
A nivel nacional, los proyectos serán evaluados con base en cinco criterios: impacto (30 %), creatividad (20 %), viabilidad (20 %), desarrollo del prototipo o MVP (20 %) y presentación (10 %). Se contempla una premiación para los cinco primeros lugares.
La iniciativa es organizada por NASA Space Apps Costa Rica y los Local Leads, en alianza con Universidad Fidélitas, junto con empresas y organizaciones que apoyan el desarrollo de nuevas generaciones vinculadas con las áreas STEAM.