ANALISIS. ¿Quién controla Irán? Si la cúpula del régimen cayó, se abre un escenario impredecible

El punto de inflexión llegó el 28 de febrero, cuando un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel mató al líder supremo Ali Khamenei, la figura que durante más de tres décadas concentró la autoridad religiosa, militar y política del Estado.

El sistema político de la República Islámica fue diseñado para resistir crisis, pero rara vez ha enfrentado una decapitación simultánea de su liderazgo político y militar.

Tras su muerte, la Asamblea de Expertos designó como nuevo líder a su hijo, el clérigo Mojtaba Khamenei, una decisión interpretada como un intento de preservar la continuidad del régimen en medio de la guerra.

Sin embargo, el nuevo líder ha permanecido prácticamente invisible desde el inicio del conflicto, lo que ha alimentado especulaciones sobre su estado de salud y su capacidad real para ejercer el poder.

A ese vacío se suman ahora los ataques contra otras figuras centrales del sistema.

Israel afirmó esta semana haber eliminado al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Ali Larijani, y al comandante de la milicia Basij, Gholamreza Soleimani, dos actores clave del aparato político y represivo del régimen.

Si estas muertes se confirman, la cúpula iraní habría perdido en cuestión de semanas a varios de los arquitectos del sistema de seguridad del país.

El verdadero poder: la Guardia Revolucionaria

En ese contexto, la pregunta central es quién controla realmente el poder. Cada vez más analistas coinciden en que el actor que emerge con mayor fuerza es el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC), la estructura militar creada tras la revolución de 1979 para proteger al régimen.

Durante décadas, la Guardia Revolucionaria fue mucho más que una fuerza armada: controla sectores estratégicos de la economía; dirige redes militares regionales y opera estructuras de inteligencia y seguridad.

Tras la muerte de varias figuras políticas y militares, informes de inteligencia occidentales señalan que el IRGC está consolidando su influencia dentro del Estado iraní y reforzando el control interno del país.

En la práctica, esto podría significar una transformación silenciosa del régimen: de una teocracia dominada por clérigos, pasar a un sistema cada vez más militarizado.

La segunda fase de la guerra

Si esa transformación se consolida, el conflicto podría entrar en una nueva fase. La doctrina estratégica de Irán siempre ha combinado dos niveles de confrontación: capacidad militar directa y guerra asimétrica a través de redes internacionales. Cuando el país enfrenta una superioridad militar adversaria, históricamente ha recurrido al segundo mecanismo.