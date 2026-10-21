Costa Rica: Sector ciencias de la vida urge más educación y competitividad

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El sector de dispositivos médicos, que abarca unas 100 empresas, representa el 31 % de las exportaciones totales (bienes y servicios) de Costa Rica y cerca del 50 % si solo se toman en cuenta las exportaciones de bienes.

Por Agencia EFE El sector de ciencias de la vida, que abarca dispositivos médicos y servicios de la industria de la salud, se ha convertido en los últimos años en uno de los grandes motores económicos y exportadores de Costa Rica, pero según expertos el país requiere implementar mejoras educativas, reguladoras y, sobre todo, de competitividad. Datos de la Promotora de Comercio Exterior (Procomer) indican que Costa Rica es el mayor exportador per cápita de dispositivos médicos en Latinoamérica, y que en este país tienen operaciones 13 de las 25 empresas más grandes del mundo en este sector.

"Tenemos plena conciencia de que Costa Rica tiene la calidad, el sector empresarial, el espíritu emprendedor y el posicionamiento, pero tenemos que eliminar barreras que no permiten que el sector evolucione", expresó la gerente general de Procomer, Laura López, durante el evento 'Costa Rica Life Sciences Summit', organizado por la Cámara de Exportadores de Costa Rica y la empresa AstraZeneca. El sector de dispositivos médicos, que abarca unas 100 empresas, representa el 31 % de las exportaciones totales (bienes y servicios) de Costa Rica y cerca del 50 % si solo se toman en cuenta las exportaciones de bienes, con lo cual se ha convertido en el principal producto de exportación del país centroamericano. En 2025, las exportaciones de bienes costarricenses alcanzaron los US$22.855 millones y los dispositivos médicos representaron US$10.927 millones, un 47,8 % del total. Aunque Costa Rica se mantiene como un actor importante en este sector a nivel mundial por ventajas como su talento humano, su ubicación geográfica, su apertura comercial, su seguridad jurídica y sus proveedores locales, los expertos alertaron de la necesidad de mejores políticas públicas en educación, empleo y competitividad.